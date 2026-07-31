Kako preživjeti paklenih 41°C: Stručnjaci otkrivaju šta treba da jedete i pijete tokom tropskog talasa

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske građanima preporučuju da tokom visokih temperatura vazduha pojačaju unos vode, smanje kofeinske napitke i alkohol, te uzimaju dosta voća i povrća.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Načelnik Službe za higijenu u Institutu za javno zdravstvo Vesna Rudić Grujić rekla je Srni da je potrebno rashladiti tijelo i piti dovoljno tečnosti, ističući da organizmu najviše pomaže voda.

"Preporuka je da se smanji unos kofeinskih napitaka i alkoholnih pića jer djeluju kao diuretici, odnosno uslovljavaju dodatni gubitak vode. Osobama starijim od 65 godina savjetuje se da često piju tečnost", rekla je Grujićeva i dodala da i ishranu treba prilagoditi vremenskim uslovima.

Ishranu treba bazirati na unosu djelimično obrađenih žitarica, preporučuje se i uzimanje dosta povrća i voća, ribe, bijelog mesa, fermentisanih mliječnih proizvoda, a treba izbjegavati jako slatku hranu, masnu i začinjenu, te suhomesnate proizvode i brzu hranu.

Grujićeva je navela i da usvajanje jednostavnih mjera predostrožnosti, značajno smanjuje rizik od štetnog djelovanja UV zračenja, ističući da se mjere zaštite od sunca ne smiju koristiti za produženo izlaganje suncu.

"Neophodno je i smanjiti intenzitet fizičke aktivnosti ili skraćenje vremena izloženosti dejstvu povišene ambijentalne temperature", zaključila je ona.

U Republici Srpskoj za vikend biće sunčano i vruće sa maksimalnom temperaturom vazduha od 34 do 41 stepen, a u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 3. avgusta, nastavlja se sunčano i vruće vrijeme, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 33 do 40. Sunčano i vruće vrijeme nastavlja se i u utorak, 4. avgusta, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 34 do 40, a u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.