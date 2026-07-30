Vrućine mijenjaju i zoološke vrtove: Polarni medvjedi dobili ledeni spa-centar usred toplotnog talasa (FOTO/VIDEO)

Čuvari Praškog zoološkog vrta koristili su tone leda kako bi životinjama pružili prijeko potrebno olakšanje tokom vrućine.

Izvor: Oliver Le Que/Zoo Praha

Polarni medvjedi Aleut i Gregor valjali su se u krevetima od kockica leda nakon što su ušli u svoj spoljni ograđeni prostor.

Medvjedi blizanci izgledali su kao da se zabavljaju sa ledenom poslasticom koja je trebalo da ih rashladi pri temperaturi koja je dostigla 38 stepeni Celzijusa.

Polarni medvjedi, koji su okoćeni u Nirnbergu, u Njemačkoj, prije 16 godina i koji su se prilagodili evropskoj klimi, bili su ti koji su najviše uživali u tome, javlja AP.

Osim njih, koristi od obezbjeđivanja leda za hlađenje imale su vidre, slonove i papagaje.

Neke životinje u zoološkom vrtu su navikle na vrućinu, druge su mogle da ostanu u hladu ili unutrašnjim ograđenim prostorima i koriste razne bazene da se rashlade. Gorile su prethodnih godina dobijale komade leda sa zamrznutim voćem.

Zoološki vrt je počeo da obezbjeđuje led nekim životinjama prije dvije godine kao odgovor na klimatske promjene i sve veći broj dana sa ekstremno visokom temperaturom.

Ove godine, plan je bio da naruči led za životinje u julu i avgustu, što su tradicionalno najtopliji mjeseci, ali prvi toplotni talas pogodio je zemlju ranije.

Polar bear brothers Gregor and Aleut at the Prague Zoo were treated to nearly three tons of ice as temperatures hit 98.6F — 23 degrees above Prague's averagepic.twitter.com/YbJMuY7LnL — Reuters (@Reuters)July 30, 2026

(Srna/Mondo)