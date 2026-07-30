logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fascinantno otkriće u Njemačkoj: U pećini pronađene figure ptica od slonovače stare 40.000 godina

Fascinantno otkriće u Njemačkoj: U pećini pronađene figure ptica od slonovače stare 40.000 godina

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Dvije sićušne figure od slonovače koje predstavljaju ptice, stare oko 40.000 godina, pronađene su u pećini koja je na listi svjetske baštine Uneska, objavili su arheolozi u jugozapadnoj NJemačkoj.

Njemačka: Otkrivene figurice ptica stare 40.000 godina Izvor: Shutterstock

Otkriće u pećini Hole Fels /Šuplja stijena/ u Švapskim Alpima blizu grada Ulma objavio je direktor iskopavanja Nikolas Konard sa Odjeljenja za praistoriju i ranu istoriju Univerziteta u Tibingenu.

Konard je opisao rezbarije kao "nalaz godine". Pojasnio je da je jedna figurica gotovo potpun prikaz ptice koja se odmara, vjerovatno gnijezdi.

Druga predstavlja pticu sa raširenim krilima, iako joj je lijevo krilo slomljeno i ne može se rekonstruisati jer nedostajući fragment nije pronađen.

Rezbarije su pronađene u donjim arheološkim slojevima orinjačke kulture, koji datiraju otprilike 40.000 godina unazad.

Dugačka samo dva centimetra, široka jedan i visoka 0,5 centimetara, ptica sa raširenim krilima je najmanje umjetničko djelo iz ledenog doba ikada otkriveno u regionu svjetske baštine Uneska. Ove dvije rezbarije su, takođe, izuzetno lagane, teže samo 1,3 grama i 0,7 grama.

Namjena figurica je nepoznata, a spekulacije se usmjeravaju na lične talismane ili simbole grupnog identiteta.

Prije oko 25 godina, arheolozi su u istoj pećini otkrili još jednu rezbariju ptice koja prikazuje pticu vodoplavku, podsjeć DPA.

Orinjačka kultura /Aurignacien/ je najstarija velika kultura mlađeg paleolita koja je trajala prije oko 40.000 do 20.000 godina.

Obuhvatala je široke prostore Evrope, Bliskog istoka i sjeverne Afrike, a nazvana je po lokalitetu Orinjak /Aurignac/ u južnoj Francuskoj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka pećina arheologija istorija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA