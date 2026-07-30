Fascinantno otkriće u Njemačkoj: U pećini pronađene figure ptica od slonovače stare 40.000 godina

Dvije sićušne figure od slonovače koje predstavljaju ptice, stare oko 40.000 godina, pronađene su u pećini koja je na listi svjetske baštine Uneska, objavili su arheolozi u jugozapadnoj NJemačkoj.

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Otkriće u pećini Hole Fels /Šuplja stijena/ u Švapskim Alpima blizu grada Ulma objavio je direktor iskopavanja Nikolas Konard sa Odjeljenja za praistoriju i ranu istoriju Univerziteta u Tibingenu.

Konard je opisao rezbarije kao "nalaz godine". Pojasnio je da je jedna figurica gotovo potpun prikaz ptice koja se odmara, vjerovatno gnijezdi.

Druga predstavlja pticu sa raširenim krilima, iako joj je lijevo krilo slomljeno i ne može se rekonstruisati jer nedostajući fragment nije pronađen.

Rezbarije su pronađene u donjim arheološkim slojevima orinjačke kulture, koji datiraju otprilike 40.000 godina unazad.

Dugačka samo dva centimetra, široka jedan i visoka 0,5 centimetara, ptica sa raširenim krilima je najmanje umjetničko djelo iz ledenog doba ikada otkriveno u regionu svjetske baštine Uneska. Ove dvije rezbarije su, takođe, izuzetno lagane, teže samo 1,3 grama i 0,7 grama.

Two bird figurines named “Find of the Year” from the UNESCO World Heritage cave Hohle Fels

Archaeological team from the University of Tübingen identifies a unique signature of the excavation site in these Ice Age artifacts, each roughly the size of a thumbnail.…https://t.co/v2eWKDdz7Jpic.twitter.com/4b3GSs9fNL — Hannes Kächele (@hannes_1961)July 29, 2026

Namjena figurica je nepoznata, a spekulacije se usmjeravaju na lične talismane ili simbole grupnog identiteta.

Prije oko 25 godina, arheolozi su u istoj pećini otkrili još jednu rezbariju ptice koja prikazuje pticu vodoplavku, podsjeć DPA.

Orinjačka kultura /Aurignacien/ je najstarija velika kultura mlađeg paleolita koja je trajala prije oko 40.000 do 20.000 godina.

Obuhvatala je široke prostore Evrope, Bliskog istoka i sjeverne Afrike, a nazvana je po lokalitetu Orinjak /Aurignac/ u južnoj Francuskoj.