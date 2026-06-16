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Šestogodišnjak pronašao mač drevnog vikinškog ratnika: Arheolozi ostali zapanjeni otkrićem

Šestogodišnjak pronašao mač drevnog vikinškog ratnika: Arheolozi ostali zapanjeni otkrićem

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Dječak (6) iz Norveške tokom školskog izleta pronašao je zarđali komad metala koji se ispostavio kao drevni mač star više od hiljadu godina. Stručnjaci vjeruju da je pripadao ratniku iz ranog srednjeg vijeka, moguće je da potiče još iz vremena prije početka vikinške ere.

Dječak pronašao arheološko blago u Norveškoj Izvor: Rina

Mali Henrik pronašao je neobičan predmet tokom posjete mjestu Gran u oblasti Hadeland u Norveškoj, čiji naziv u prevodu znači "zemlja ratnika".

Dječak je primijetio zarđali metalni predmet koji je virio iz zemlje i pokazao ga nastavnicima i pratiocima na izletu. Nakon toga su obaviještene nadležne kulturne institucije koje su potvrdile da je riječ o istorijskom artefaktu.

Mač koji je možda stariji od vikinške ere

Stručnjaci su utvrdili da je pronađeno oružje jednosjekli gvozdeni mač poznat kao skramasaks (scramasax).

Ova vrsta mača bila je naoštrena samo sa jedne strane kako bi se povećala snaga udarca prilikom sječenja.

Prema procjenama stručnjaka, mač bi mogao biti norveškog porijekla, ali postoji mogućnost da je iskovan na području današnje Francuske. Najranije procjene datiranja smještaju ga u period pre početka vikinške ere, odnosno u vrijeme Merovinške dinastije.

Da li je pripadao Vikingu?

Iako je gotovo sigurno da je mač pripadao ratniku, stručnjaci upozoravaju da njegov vlasnik nije nužno bio Viking.

U srednjovekovnoj Skandinaviji pojam "Viking" nije označavao svakog ratnika, već osobu koja je plovila u pohode radi trgovine, pljačke ili istraživanja. U islandskim sagama često se koristio izraz da neko "ide u vikinge", što je opisivalo određenu aktivnost, a ne trajni identitet.

Zbog toga arheolozi smatraju da je vlasnik mača verovatno bio iskusan borac, ali ne mogu sa sigurnošću da potvrde da je bio Viking.

Mač prebačen u muzej

Nakon otkrića, drevni mač prebačen je u Muzej kulturne istorije u Oslu, gdje će biti konzerviran i detaljno proučen.

Arheolozi vjeruju da bi ovo otkriće moglo da pruži nove informacije o ratnicima i oružju korišćenom u Skandinaviji tokom ranog srednjeg vijeka.

(Good news network/Mondo) 

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Tagovi

vikinzi Norveška arheologija otkriće

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