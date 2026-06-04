U Sremu, nedaleko od Inđije, na samo sat vremena vožnje od Beograda, nalazi se jedno neobično mjesto koje sve više privlači znatiželjne posjetioce, ljubitelje istorije i one koji traže izlet van uobičajenih ruta – Keltsko selo.

Izvor: Youtube/Printscreen/ Srbija u kadru

Ovo nije klasično turističko selo, već svojevrsni tematski prostor koji vraća posjetioce u vrijeme kada su Kelti naseljavali ove krajeve i ostavili tragove koji se i danas istražuju.

Ono što prvo upada u oči jeste ambijent: drvene kolibe, jednostavne konstrukcije od prirodnih materijala, zemljani tonovi i osjećaj kao da ste zakoračili u rekonstruisano naselje staro više od dvije hiljade godina. Ideja Keltskog sela nije samo da pokaže kako se nekada živjelo, već i da približi način razmišljanja, zanate i svakodnevicu jednog od najznačajnijih naroda starog Balkana.

Posjeta ovom mjestu često se pretvara u mali vremenski skok. Umesto modernog šuma i ubrzanog ritma, ovdje dominiraju priroda, mir i edukativni sadržaji. U zavisnosti od organizovanih programa, posjetioci mogu da vide radionice starih zanata, da saznaju kako su Kelti pravili oruđe, nakit ili oružje, ali i da čuju priče o njihovim vjerovanjima i običajima.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda Keltsko selo!

Vidi opis Tamo gdje ravnica krije tajne stare 2.000 godina: Drvene kolibe, mir i duh starih Kelta u blizini Dunava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ Srbija u kadru Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/Printscreen/ Srbija u kadru Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/Printscreen/ Srbija u kadru Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Srbija u kadru Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/Printscreen/ Srbija u kadru Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/Printscreen/ Srbija u kadru Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Srbija u kadru Br. slika: 7 7 / 7

Keltsko selo kod Inđije često posjećuju i porodice sa decom, jer sadržaji imaju interaktivan karakter. Djeca mogu da učestvuju u radionicama, da vide kostime i replike predmeta iz gvozdenog doba i na taj način uče istoriju bez dosadnih učionica i udžbenika.

Poseban utisak ostavlja i okolina – tipični sremski pejzaž, ravnica koja se proteže do horizonta i blizina Dunava daju ovom mjestu dodatnu autentičnost. Upravo taj spoj prirode i istorijske rekonstrukcije čini da Keltsko selo nije samo izlet, već i iskustvo koje se pamti.

KELTSKO SELO Izvor: You Tube

Za one koji vole neobične destinacije, ovakva mesta nude savršenu priliku za kratko bjekstvo iz grada. Bez gužve, bez buke, ali sa dovoljno sadržaja da se dan ispuni učenjem, šetnjom i istraživanjem.

citymagazine.danas.rs/Sensa