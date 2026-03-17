Mjesto u kom 120 godina nije izgrađena nijedna nova kuća: Ime mu zvuči zastrašujuće, ali u pitanju je slučajnost

Ovo mjesto je dom jedne od najromantičnijih ulica u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U mjestu Donji Sloter u Engleskoj, kazaljka je stala prije 120 godina. Naime, od tada do danas, navodno tamo nije izgrađena nijedna nova zgrada, sve je kao što je nekada bilo.

Donji Sloter se nalazi u Kotsvoldsu, u Glosterširu, na jugozapadu Engleske. Smatra se jednim od najljepših mjesta u tom području i udaljen je samo pet minuta vožnje ili 30 minuta hoda od užurbanog grada Burton na vodi (Bourton-on-the-Water).

Kontroverzno ime

Ali, prije nego što krenemo dalje, hajde da riješimo pitanje imena ovog mjesta. Naime, ono nije nimalo šarmantno i prevodi se kao "Donje klanje" ili "Donji pokolj" (Slaughter, stara engleska riječ), ali ako zanemarimo taj detalj i skrenemo pogled sa znaka koji označava ime mjesta, naći ćemo se u drugom svijetu, slikovitom i romantičnom, a prije svega mirnom.

Mjesto je zaista zarobljeno u vremenu. Njegove tradicionalne kuće sa prepoznatljivim bojama izgrađene su u 16. i 17. vijeku. Reka Aj, pritoka rijeke Vindraš, takođe prolazi kroz njega, a prelaze je kameni mostovi. Donji Sloter nije mesto gdje ljudi često dolaze, naprotiv. Sve mu to daje mir.

Donji Sloter

Nekoliko zgrada se posebno ističe u tom mjestu zarobljenom u prošlim vremenima. Jedna je Donji Sloter Menor, za koji se kaže da je najelegantnije mjesto za boravak u Donjem Sloteru. Simbol mesta je svakako Stari mlin, mlin koji je nekada mleo brašno, što je sada jedan od najpopularnijih fotografskih motiva tamo.

Donji Sloter je takođe dom jedne od najromantičnijih ulica u Ujedinjenom Kraljevstvu. Naime, ulica Kops Hil je osvojila titulu u anketi Gugl Strit Vju 2011. godine. Jedna od građevina koju ne smete propustiti je lokalna crkva Svete Marije.

Odlična destinacija za mirne šetnje

Donji Sloter, koji se ranije koristio za potrebe filmskih snimanja, uključujući i film Ema iz 2020. godine, i njegova okolina su odlične destinacije za one koji žele da uživaju u mirnim šetnjama i prelijepim pogledima. Naime, oko kilometar i po od Donjeg Slotera nalazi se, kako kažu, podjednako šarmantni Gornji Sloter.

Gornji Sloter je poseban i po tome što je jedno od 14 mesta u Engleskoj koja nisu izgubila nijednog čovjeka tokom Prvog ili Drugog svjetskog rata, prema veb-sajtu Kotsvoldsa.

