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Kako mirišu bogate žene? 4 parfema koja ostavljaju snažan utisak bez napadnosti

Kako mirišu bogate žene? 4 parfema koja ostavljaju snažan utisak bez napadnosti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Koji parfemi ostavljaju utisak luksuza bez napadnosti? Ovo su 4 elegantna mirisa koja obožavaju žene sa istančanim ukusom.

Parfemi koje koriste bogate sofisticirane žene Izvor: ELINA BELIAKOVA/Shutterstock

  • Otkrijte koja četiri parfema najčešće biraju žene koje vole diskretan luksuz i eleganciju.
  • Ovi mirisi ostavljaju snažan utisak bez preterane nametljivosti i privlače komplimente.
  • Saznajte i kako pravilno testirati parfem pre kupovine kako biste izabrali idealan miris.

Žene sa istančanim ukusom kada je riječ o parfemima rijetko posežu za napadnim mirisima i prolaznim trendovima koji traju tek jednu sezonu. Njihov izbor najčešće pada na sofisticirane kompozicije koje odišu elegancijom, negovanošću i diskretnim luksuzom.

Upravo takve parfeme obožavaju i žene koje se kreću u krugovima visokog društva – od partnerki singapurskih milijardera i hongkonških kripto-magnata do uspješnih preduzetnica i tehnoloških stručnjakinja iz Silicijumske doline. Zajedničko im je to što biraju mirise koji ostavljaju snažan utisak bez potrebe da budu nametljivi.

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Hermès Santal Massoïa – miris tihog luksuza

Sandalovina i nježne mliječne note stvaraju topao, umirujući miris koji se nježno zadržava uz kožu. Umjesto da dominira prostorom, ovaj parfem osvaja diskretnom sofisticiranošću i utiskom tihog luksuza. Djeluje kao izbor žene koja odiše samopouzdanjem i nema potrebu da bilo kome išta dokazuje. Savršen je za svakodnevno nošenje, ali i za opuštene vikende kada želite da mirišete elegantno bez mnogo truda.

Chloé Atelier Des Fleurs Cedrus – miris čiste kože i svežine

Ovaj parfem najbolje dolazi do izražaja tokom hladnijih dana, kada njegove note kedra, svježeg vazduha i vodenih akorada otkrivaju svoju punu ljepotu. Djeluje prirodno, elegantno i minimalistički, ostavljajući utisak besprijekorne njege i nenametljivog luksuza. Savršen je izbor za žene koje više vole suptilnu sofisticiranost od upadljivih mirisa.

Byredo Rose Noir – sofisticiran i pomalo misteriozan

Rose Noir spaja note ruže, crvenog bobičastog voća, ljubičice i hrastove mahovine u kompoziciju koja je istovremeno nježna i slojevita. Moderan, sofisticiran i pomalo misteriozan, ovaj parfem ostavlja upečatljiv utisak bez pretjerane nametljivosti. Upravo zbog te ravnoteže elegancije i karaktera podjednako ga vole i žene i muškarci. Savršen je izbor za one koji traže miris koji se dugo pamti.

Kako pravilno izabrati parfem u parfimeriji

  • Ne isprobavajte više od šest parfema odjednom, jer se čulo mirisa brzo zasiti i postaje teže razlikovati nijanse između mirisa.
  • Prvi utisak steknite direktno iz bočice. Ako vam se miris na prvi dah ne dopadne, vjerovatno nema potrebe da ga dalje testirate na koži, prenosi Žena.
  • Zatim parfem naprskajte na papirnu trakicu kako biste osjetili njegove početne note. Ako vam se dopadne, sačuvajte trakicu i provjerite nakon nekog vremena kako se miris razvija.
  • Tek potom nanesite parfem na zglob. Izbegavajte trljanje kože nakon prskanja, jer to može promijeniti način na koji se mirisne note otvaraju i razvijaju.
  • Kada se utisci slegnu, najbolje je da prije kupovine velikog pakovanja isprobate tester ili mini verziju parfema kako biste bili sigurni da vam zaista odgovara.

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