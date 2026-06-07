Kako pravilno koristiti hijaluronsku kiselinu: Greška koja može isušiti kožu

Hijaluronska kiselina može pomoći koži da zadrži vlagu, ali samo ako se pravilno koristi. Stručnjaci upozoravaju na čestu grešku koja može izazvati suvoću i zatezanje kože.

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Hijaluronska kiselina privlači velike količine vode, ali je važno pravilno je nanositi.

Nanošenje na suvu kožu može dovesti do osjećaja zatezanja i dodatne dehidracije.

Tokom ljeta preporučuju se lagane formule i sastojci poput niacinamida i Centella Asiatice.

Hijaluronska kiselina godinama važi za jedan od najpopularnijih sastojaka u preparatima za njegu kože, prvenstveno zbog svoje sposobnosti da privlači i zadržava vlagu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da nepravilna upotreba ovog sastojka može proizvesti efekat suprotan od željenog.

Hijaluronska kiselina je prirodni polimer koji funkcioniše poput izuzetno moćnog sunđera. U stanju je da veže i do 1.000 puta više vode od sopstvene težine, zbog čega se često koristi u serumima i hidratantnim preparatima.

Problem nastaje kada se nanese na potpuno suvu kožu. U tom slučaju hijaluronska kiselina neće imati dovoljno spoljašnje vlage koju može privući, pa će vodu crpiti iz dubljih slojeva kože. Posljedica može biti osjećaj zatezanja, suvoće i izraženije sitne bore.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se serum sa hijaluronskom kiselinom uvijek nanosi na vlažno lice, najbolje nakon termalne vode ili hidratantnog tonika bez alkohola. Na taj način sastojak privlači vlagu sa površine kože, pružajući efekat punoće i svježine.

Njega kože tokom ljeta za visoki sjaj

Tokom ljetnih mjeseci posebnu pažnju treba posvetiti izboru preparata za njegu. Povećano lučenje sebuma, znojenje i visoke temperature mogu dovesti do začepljenja pora i pojave upalnih procesa, pa se preporučuje zamjena teških krema laganijim formulama na bazi vode.

žena maže serum na lice

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Ipak, samo unošenje vlage nije dovoljno. Zbog visokih temperatura i pojačanog isparavanja vode, važno je hidrataciju zadržati u koži odgovarajućim proizvodima koji pomažu očuvanju zaštitne barijere.

Za osobe sa masnom i mješovitom kožom dobar izbor može biti niacinamid, poznat i kao vitamin B3, koji pomaže u kontroli lučenja sebuma i smanjenju vidljivosti pora. S druge strane, osjetljivoj i nadraženoj koži, posebno nakon izlaganja suncu, može koristiti Centella Asiatica, biljka poznata po umirujućem i regenerativnom djelovanju.

Stručnjaci ističu da pravilna primjena proizvoda često igra jednako važnu ulogu kao i sam sastav preparata, zbog čega je važno prilagoditi rutinu njege potrebama kože i vremenskim uslovima.

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