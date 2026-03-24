Istine i zablude o kolagenu: Kreme, suplementi ili zdrava ishrana - dermatolozi otkrivaju šta "radi" i kako

Kolagen je postao beauty trend, ali da li zaista djeluje? Saznajte šta dermatolozi kažu o kremama, suplementima i najboljim načinima da sačuvate mladolik izgled kože.

Kolagen je ključni protein za čvrstinu i elastičnost kože, ali njegova proizvodnja prirodno opada s godinama.

Najefikasniji način za očuvanje kolagena su retinoidi, SPF i zdrava ishrana, dok kreme sa kolagenom imaju ograničen efekat.

Suplementi mogu dati blage rezultate, ali nisu čudo i ne mogu zamijeniti osnovnu njegu kože.

Kolagen je posljednjih godina postao jedan od najpopularnijih sastojaka u svijetu ljepote i wellnessa. Možete ga naći u kremama, serumima, prahu, napicima, pa čak i u kafi – uz obećanja o čvršćoj koži, jačoj kosi i smanjenim borama.

Ali da li sve to zaista funkcioniše i šta o kolagenu kažu dermatolozi?

Šta je kolagen i zašto je važan za kožu

Kolagen je strukturni protein koji se nalazi u cijelom tijelu, uključujući i kožu, gdje daje čvrstinu i elastičnost.

"Kolagen je kao kostur kože koji je drži zategnutom", objašnjavaju dermatolozi.

Kako starimo, proizvodnja kolagena prirodno opada - već od sredine dvadesetih godina, oko 1% godišnje, a u četrdesetim pad postaje još izraženiji. To se vidi kroz pojavu bora, opušteniju kožu i sporije zarastanje.

Kako prirodno možemo da podržimo kolagen

Stručnjaci ističu da je najvažnije podstaći sopstvenu proizvodnju kolagena, a ne oslanjati se samo na spoljne izvore.

Najefikasniji načini su:

retinoidi (vitamin A derivati) koji stimulišu stvaranje kolagena

vitamin C , važan za sintezu kolagena

zaštita od sunca (SPF) , jer UV zraci razgrađuju kolagen

estetski tretmani poput mikroneedlinga i lasera

Topikalni kolagen vs. suplementi

Dermatolozi objašnjavaju da kolagen iz krema ne prodire duboko u kožu.

"Molekuli su preveliki da bi stigli do dermisa, pa uglavnom samo hidriraju površinu", navode stručnjaci.

Zato su efikasniji sastojci koji podstiču kožu da sama proizvodi kolagen - poput retinola i retinoične kiseline.

Da li kolagen suplementi zaista djeluju?

Kolagen suplementi su danas izuzetno popularni, posebno u obliku hidrolizovanih kolagen peptida.

Oni se u organizmu razlažu na aminokiseline koje mogu posredno da učestvuju u stvaranju kolagena. Iako nisu lijekovi i nisu strogo regulisani, pojedina istraživanja pokazuju potencijalne koristi.

Studije objavljene u naučnim časopisima poput Journal of Cosmetic Dermatology i Nutrients povezale su suplementaciju kolagenom sa:

boljom hidratacijom kože

povećanom elastičnošću

smanjenjem dubine bora

Ipak, dermatolozi naglašavaju da rezultati nisu dramatični i da efekti variraju od osobe do osobe.

Ishrana kao ključ za prirodan kolagen

Stručnjaci se slažu da je ishrana osnova zdravlja kože.

Namirnice koje pomažu stvaranje kolagena uključuju:

riba

jaja

citrusno voće

zeleno lisnato povrće

Ove namirnice objezbeđuju aminokiseline i vitamine neophodne za sintezu kolagena.

Da li su suplementi zaista neophodni?

Dermatolozi ističu da suplementi mogu biti dodatak, ali ne zamjena za osnovnu njegu kože.

"Kolagen suplementi nisu čudo za bore. Najvažniji su i dalje SPF, retinoidi i zdrava ishrana", naglašavaju stručnjaci.

Takođe, dio efekta može dolaziti i iz same rutine - ljudi koji redovno uzimaju suplemente često postaju dosljedniji i u njezi kože, piše RealSimple.

Kolagen nije magično rješenje, ali može imati blage i postepene benefite za kožu.

Najveći efekat i dalje dolazi iz kombinacije: zaštita od sunca + retinoidi + kvalitetna ishrana + zdrave navike.

Suplementi mogu biti dodatak, ali ne zamjena za osnovnu njegu kože i zdrav način života.