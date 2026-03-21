Navika nakon obroka koja pomaže da zdravo mršavite i bolje spavate: Stručnjaci kažu da suzbija želju za slatkim

Biljni čajevi mogu da zamijene deserte nakon obroka, jer umiruju um i želudac.

Nutricionistkinja Laura Parada ističe da pijenje biljnih čajeva nakon ručka ili večere pomaže u smanjenju unosa kalorija. „Biljni čajevi ne pomažu samo u varenju, već nam pružaju i to malo zadovoljstvo koje tražimo na kraju obroka, kada ostane osjećaj da želimo još nešto, a tu želju obično zadovoljavamo slatkom hranom“,objašnjava. „Oni su dobar način da završimo obrok, a da mu ne dodamo još kalorija, a zauzvrat dobijemo koristi za varenje."

Ovo je preporuka koju nutricionisti često ponavljaju nakon večere, kada je riječ o zdravom mršavljenju: pijte biljne čajeve kao desert kako biste ograničili želju za slatkim i umirili želudac i um. „Na kraju večere naša usta često traže promjenu podsticaja i ukusa, želeći da završimo s nečim slatkim. Pomoću biljnih čajeva možemo dodati bogat ukus i završni akord“, objašnjava psiholog i nutricionista Itziar Digon, koji takođe naglašava emocionalne i zasitne prednosti ove prakse.

Prednosti kamilice

Među svim biljnim čajevima, posebno su zdravi oni od kamilice. Ova veoma česta biljka može da se pohvali dugim spiskom korisnih svojstava:

je antioksidans, deluje protivupalno, antibakterijski, antifungalno (sprečava mikozu, infekciju izazvanu patogenim gljivama koja može da zahvati kožu, kosu, nokte i sluzokože), deluje protiv grčeva, protiv upala i antivirusno;

pomaže u varenju;

djeluje zasitno;

podstiče opuštanje i pomaže u boljem odmoru;

pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi.

Kamilica i višak glukoze u krvi

Posljednje svojstvo kamilice je posebno važno, jer višak glukoze u krvi direktno utiče na sitost i umor (ako izbegnemo ove viškove, osjećamo se odmornije). Kao što je 2015. godine objavljeno u jednoj studiji, kratkotrajna konzumacija ovog napitka ima povoljne efekte na kontrolu nivoa glukoze u krvi.

Koje biljne čajeve još možete izabrati uveče?

Kao što naglašava Laura Parada, najvažnije je da izaberete biljne čajeve koji ne sadrže kofein, tein ili druge stimulante koji bi mogli ometati odmor. „Takođe, ne smeju sadržavati diuretike koji bi vas natjerali da se budite tokom noći kako biste išli do WC-a. Takođe, važno je da se izbjegnu dodani šećeri.“ Evo nekoliko ideja: