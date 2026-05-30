Kako napraviti roštilj u dvorištu: Jeftino i brzo rješenje od betonskih blokova odlično i za početnike

Sezona roštiljanja u dvorištima počinje, a jednostavan roštilj od betonskih blokova pravi se brzo, jeftino i traje godinama.

Izvor: Youtube / Dr. Stewart Productions

Za kratko vrijeme, složite blokove po ovom uputstvu, postavite rešetke i roštilj je spreman.

Koriste se jeftini betonski blokovi i metalna mreža, dostupni u svakoj građevinskoj radnji.

Stabilna konstrukcija u obliku plitkog ćiriličnog slova П ima čvrstinu, otvorena je i praktična za pečenje.

Sa prvim toplim danima dvorišta ponovo postaju mesta okupljanja, a miris roštilja znak da je sezona zvanično otvorena.

Roštilj ne mora da bude komplikovan ni skup – uz malo vremena i jeftine betonske blokove možete sami da napravite stabilan i funkcionalan gril. Materijal je povoljan i lako dostupan.

Potrebno vam je:

22 betonska bloka dimenzija 20 × 20 × 40 cm,

4 polovine bloka od 20 × 20 × 20 cm,

7 ravnih ploča 5 × 20 × 40 cm,

metalna mreža 122 × 102 cm i

čelična ugaona lajsna 5 × 5 × 122 cm.

Sve zajedno formira konstrukciju visoku oko 86 cm, široku 102 cm i dugu 122 cm.

Kako se pravi roštilj

Na ravnoj podlozi složi se baza od blokova, pažljivo nivelisana.

Blokovi se slažu u oblik plitkog ćiriličnog slova П, tako da zadnji zid i dve bočne strane formiraju stabilnu konstrukciju, dok prednja ostaje otvorena za loženje i rukovanje hranom. Blokove slažite "na vezu", kao što je prikazano u galeriji slika.

Kad složite dva reda blokova, postavite metalnu mrežu oslonjenu sa duže strane i na čeličnu ugaonu lajsnu. Ona služi kao površina za pečenje. Kad poredate i treći red blokova, možete postaviti jednu usku mrežu na koju vadite ispečen roštilj, tako da može da ostane vruć duže vremena. Završite ukrasnim redom blokova i ravnim pločama.