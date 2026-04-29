logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako bez roštilja ispeći meso za Prvi maj? Evo 4 efikasnih rješenja kad nemate uslove

Autor Vesna Kerkez
0

Otkrijte 4 načina kako da za Prvi maj ispečete meso bez roštilja. Posebno su zgodni za situacije kada nemate uslove za klasičan gril.

kako ispeći meso bez roštilja Izvor: Shutterstock

Prvi maj je rezervisan za druženje, smijeh i miris pečenog mesa koji se širi na sve strane. Ali šta kada shvatite da nemate roštilj baš u trenutku kada vam je najpotrebniji? Umjesto da odustanete od tradicije, pravo je vrijeme da pokažete malo snalažljivosti.

Uz nekoliko jednostavnih trikova i pametnih rješenja, možete stvoriti gotovo isti ugođaj i ukus kao sa pravog roštilja, bilo da ste u stanu, na terasi ili u dvorištu.Jer, na kraju dana, nije važna oprema, već dobra atmosfera i hrana koja okuplja sve oko stola.

Gril tiganj

Ako u kuhinji imate gril tiganj, već ste riješili pola problema. Dobro ga zagrijte i pecite meso kao na roštilju. Rebrasta površina daje lijep izgled, a uz dobru marinadu ukus će biti gotovo isti.

U galeriji ispod pogledajte koji dijelovi svinjskog mesa su najbolji za roštilj.

Električni roštilj

Za one koji ne žele dim i komplikacije, električni roštilj je odlično rješenje. Radi brzo, lako se koristi i pogodan je čak i za zatvoren prostor. Idealan je za stan ili balkon.

Improvizovani roštilj

Ako imate dvorište ili ste u prirodi, improvizacija može biti pun pogodak. Dovoljno je nekoliko cigli i metalna rešetka da napravite jednostavan roštilj. Malo drva ili ćumura i spremni ste za pečenje.

Dodajte dimljenu papriku u marinadu ili par kapi tečnog dima i dobićete onu prepoznatljivu aromu čak i bez pravog roštilja.

Tiganj i poklopac

Običan tiganj može poslužiti kao mini roštilj. Poklopac zadržava toplotu i aromu, pa meso dobija puniji ukus. Nije identično kao sa žara, ali će zadovoljiti želju za roštiljem.

Saznajte kako se pravilno marinira meso.

Pročitajte još

Tagovi

1. maj roštilj Meso

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA