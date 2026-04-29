Otkrijte 4 načina kako da za Prvi maj ispečete meso bez roštilja. Posebno su zgodni za situacije kada nemate uslove za klasičan gril.

Izvor: Shutterstock

Prvi maj je rezervisan za druženje, smijeh i miris pečenog mesa koji se širi na sve strane. Ali šta kada shvatite da nemate roštilj baš u trenutku kada vam je najpotrebniji? Umjesto da odustanete od tradicije, pravo je vrijeme da pokažete malo snalažljivosti.

Uz nekoliko jednostavnih trikova i pametnih rješenja, možete stvoriti gotovo isti ugođaj i ukus kao sa pravog roštilja, bilo da ste u stanu, na terasi ili u dvorištu.Jer, na kraju dana, nije važna oprema, već dobra atmosfera i hrana koja okuplja sve oko stola.

Gril tiganj

Ako u kuhinji imate gril tiganj, već ste riješili pola problema. Dobro ga zagrijte i pecite meso kao na roštilju. Rebrasta površina daje lijep izgled, a uz dobru marinadu ukus će biti gotovo isti.

Vidi opis Kako bez roštilja ispeći meso za Prvi maj? Evo 4 efikasnih rješenja kad nemate uslove Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Električni roštilj

Za one koji ne žele dim i komplikacije, električni roštilj je odlično rješenje. Radi brzo, lako se koristi i pogodan je čak i za zatvoren prostor. Idealan je za stan ili balkon.

Improvizovani roštilj

Ako imate dvorište ili ste u prirodi, improvizacija može biti pun pogodak. Dovoljno je nekoliko cigli i metalna rešetka da napravite jednostavan roštilj. Malo drva ili ćumura i spremni ste za pečenje.

Dodajte dimljenu papriku u marinadu ili par kapi tečnog dima i dobićete onu prepoznatljivu aromu čak i bez pravog roštilja.

Tiganj i poklopac

Običan tiganj može poslužiti kao mini roštilj. Poklopac zadržava toplotu i aromu, pa meso dobija puniji ukus. Nije identično kao sa žara, ali će zadovoljiti želju za roštiljem.

