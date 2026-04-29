Radno vrijeme tokom prvomajskih praznika: Evo kome je dozvoljen rad u Banjaluci

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, 1. i 2. maj (petak i subota) su neradni dani povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada, dok je 9. maj (subota) neradni dan povodom obilježavanja republičkog praznika – Dana pobjede nad fašizmom.

S obzirom na to da u dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, Gradska uprava neće raditi 1, 2. i 9. maja.

Iz Odjeljenja za opštu upravu obavještavaju da će u petak, 1. maja za eventualne hitne slučajeve smrti lica čija je tijela potrebno hitno prevesti van teritorije BiH, biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara. U tim slučajevima, građani u terminu od 08.00 do 13.00 časova mogu pozvati broj telefona: 051/244-444, gdje će dobiti dalje instrukcije.



Radno vrijeme tokom prvomajskih praznika

U skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada rade – 1. i 9. maja:

– u vremenu od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa „dragstor“ i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te

– u vremenu od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Navedeni subjekti mogu da rade i 2. maja, a uz njih drugog dana republičkog praznika na području grada Banje Luke u periodu od 8.00 do 16.00 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri u vremenu od 8.00 do 22.00 časa.

Poslodavci su radnicima, koji budu radili u dane predstojećih praznika, dužni da omoguće ostvarivanje prava u skladu sa zakonskim propisima o radu.

Ugostiteljski objekti radiće u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Banje Luke.

Na Međunarodni praznik rada, u petak 1. maja, mimo Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada, u vremenu od 7.00 do 12.00 časova, imaju mogućnost da rade i prodajni objekti samostalnih preduzetnika koji se bave trgovinom na malo mesom.

Ovo je u skladu sa zaključkom donesenim na zahtjev Komore samostalnih preduzetnika Republike Srpske – podnesen u ime Komore samostalnih preduzetnika regije Banje Luke kojim se daje mogućnost rada na dan republičkog praznika – 1. maja 2026. godine.

Javni gradski i prigradski prevoz

Autobusi javnog gradskog i prigradskog prevoza na području grada Banje Luke, za vrijeme trajanja prvomajskih praznika i obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, odnosno 1, 2. i 9. maja saobraćati po prazničnom redu vožnje, odnosno po redu vožnje kao nedjeljom.

Dežurna apoteka

Za vrijeme prvomajskih praznika dežurna je apoteka „Prvi maj“.

