Vlada RS donijela odluku: Ovo su neradni dani za prvomajske praznike

Neradni dani u Republici Srpskoj biće petak i subota, 1. i 2. maj, povodom Međunarodnog praznika rada i subota, 9. maj, kada se obilježava Dan pobjede nad fašizmom, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske.

U ove dane, koji su republički praznici, neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Načelnici opština, odnosno gradonačelnici će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinica lokalne samouprave dužni da rade u dane praznika i u kom obimu radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.

