Broj studenata u Srpskoj prepolovljen za 14 godina: Nekada ih bilo više od 46.000, danas manje od 24.000

Broj studenata u Republici Srpskoj gotovo je prepolovljen u posljednjih 14 godina. Dok je u akademskoj 2011/2012. godini na fakultetima bilo upisano rekordnih 46.574 studenta, danas ih je 23.878, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Podaci su objavljeni u okviru rubrike "Nekada i sada", u trenutku kada se maturanti pripremaju za upis na fakultete i nastavak školovanja.

Republički zavod za statistiku podatke o upisanim studentima prikuplja od akademske 1996/1997. godine. Tada je evidentirano 9.487 studenata, nakon čega je uslijedio višegodišnji rast.

Najveći broj studenata zabilježen je u akademskoj 2011/2012. godini, kada su fakulteti u Republici Srpskoj imali 46.574 upisana studenta. Godinu ranije evidentirano je 45.996, a godinu kasnije 44.720 studenata.

Nakon tog perioda uslijedio je kontinuiran pad. Iz godine u godinu broj upisanih studenata se smanjivao, a negativan trend nastavljen je i danas.

Prema posljednjim podacima Zavoda, u akademskoj 2025/2026. godini na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući integrisane studije prvog i drugog ciklusa, u zimskom semestru upisano je 23.878 studenata.

To znači da je broj studenata u Republici Srpskoj danas manji za više od 22.600 u odnosu na rekordnu 2011/2012. godinu.