Sindikalna potrošačka korpa u junu 2.918 KM, prosječna plata pokriva tek 58 odsto troškova

Sindikalna potrošačka korpa za jun 2026. godine u Republici Srpskoj iznosila je 2.918,14 KM, dok je prosječna neto plata od 1.698 KM pokrivala svega 58,19 odsto troškova četvoročlane porodice, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.

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Najveći dio mjesečnih izdvajanja odnosio se na prehranu, za koju je bilo potrebno 1.344 KM. Za stanovanje i komunalne usluge porodice su izdvajale 725 KM, prevoz 226 KM, odjeću i obuću 244 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva bilo potrebno 166 KM.

Prosječna neto plata u junu iznosila je 1.698 KM, što je za 16 KM više u odnosu na maj ove godine.

Najveća prosječna plata zabilježena je u oblasti stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti i iznosila je 2.234 KM.

S druge strane, najniža prosječna zarada isplaćena je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, odnosno hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je prosječna neto plata iznosila 1.278 KM.