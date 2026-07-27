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Sindikalna potrošačka korpa u junu 2.918 KM, prosječna plata pokriva tek 58 odsto troškova

Sindikalna potrošačka korpa u junu 2.918 KM, prosječna plata pokriva tek 58 odsto troškova

Autor Nikolina Damjanić
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Sindikalna potrošačka korpa za jun 2026. godine u Republici Srpskoj iznosila je 2.918,14 KM, dok je prosječna neto plata od 1.698 KM pokrivala svega 58,19 odsto troškova četvoročlane porodice, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske.

Sindikalna potrošačka korpa za jun Izvor: Bored Photography/Shutterstock

Najveći dio mjesečnih izdvajanja odnosio se na prehranu, za koju je bilo potrebno 1.344 KM. Za stanovanje i komunalne usluge porodice su izdvajale 725 KM, prevoz 226 KM, odjeću i obuću 244 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva bilo potrebno 166 KM.

Prosječna neto plata u junu iznosila je 1.698 KM, što je za 16 KM više u odnosu na maj ove godine.

Najveća prosječna plata zabilježena je u oblasti stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti i iznosila je 2.234 KM.

S druge strane, najniža prosječna zarada isplaćena je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, odnosno hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je prosječna neto plata iznosila 1.278 KM.

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Tagovi

potrošačka korpa sindikat prosječna plata

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