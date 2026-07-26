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Vlada FBiH proglašava Dan žalosti zbog stradalih planinara na Elbrusu

Vlada FBiH proglašava Dan žalosti zbog stradalih planinara na Elbrusu

Autor Haris Krhalić
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Vlada FBiH donijeće odluku o proglašenju Dana žalosti povodom tragedije na Elbrusu.

Nermin Nikšić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijeće odluku o proglašenju Dana žalosti povodom tragične pogibije petoro planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji. Premijer FBiH Nermin Nikšić potvrdio je da će se entitetske vlasti maksimalno uključiti kako bi obezbijedile transport tijela stradalih u Bosnu i Hercegovinu, kao i bezbjedan povratak dvojice preživjelih.

Premijer je istakao da je sa velikom tugom primio vijest o nesreći te da je već razgovarao sa Dinom Ahmetovićem, predsjednikom Gorske službe spasavanja Zenica, čija su dva člana među poginulima.

U svojoj poruci, premijer FBiH naglasio je da teška tragedija ne pogađa samo planinarsku zajednicu, već i cijelu državu, te da je u ovakvim trenucima obaveza institucija da stane uz porodice nastradalih.

"S velikom tugom primio sam vijest o tragičnoj pogibiji pet naših planinara na Elbrusu. Teško je pronaći riječi koje mogu opisati bol porodica, prijatelja i svih koji su ih poznavali. Ovo nije tragedija samo za Zenicu i planinarsku zajednicu, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Našli smo se u obrnutoj situaciji, da mi trebamo pružiti pomoć pripadnicima Gorske službe spašavanja koji svakodnevno, često rizikujući vlastite živote, spašavaju tuđe. Njihova humanost, hrabrost i požrtvovanost zaslužuju naše trajno poštovanje", poručio je Nikšić.

On je porodicama stradalih uputio najdublje saučešće, dok je dvojici preživjelih planinara poželio brz oporavak i snagu nakon proživljene traume.

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Tagovi

Vlada FBiH Elbrus planinarenje dan žalosti

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