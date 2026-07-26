Konaković o tragediji na Elbrusu:U kontaktu smo sa ambasadom u Moskvi, čekamo potvrdu tragičnih informacija

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković oglaiso se o tragediji na Elbrusu.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je Ministarstvo od ranih jutarnjih sati aktivno uključeno u sve aktivnosti nakon informacije o tragediji na planini Elbrus u Rusiji, u kojoj je stradalo pet bosanskohercegovačkih planinara.

Ministarstvo je odmah stupilo u direktnu komunikaciju sa Ambasadom Bosne i Hercegovine u Moskvi kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i zvanični detalji ove velike nesreće.

"Dobili smo rano jutros informaciju od ljudi iz GSS-a da se, nažalost, desila ova velika tragedija. Ministarstvo vanjskih poslova uključeno je od ranih jutarnjih sati u komunikaciju s našim ljudima u Ambasadi u Moskvi. Poduzimamo sve potrebne mjere i korake kako bismo prije svega potvrdili ove navode. Nažalost, izgledaju istinito, ali čekamo zvanične potvrde. Nakon toga ćemo raditi na transportu tijela u Bosnu i Hercegovinu", naglasio je Konaković.

Čeka se zvanični izvještaj nadležnih službi

Prema do sada poznatim informacijama, pet članova ekspedicije izgubilo je život na Elbrusu, dok su samo dvojica uspjela da prežive teške uslove na planini. Jedan od preživjelih uspio je samostalno da siđe sa planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli pripadnici spasilačkih službi, nakon čega su obojica zbrinuta u bolnici.

Sedmočlana grupa planinara krenula je 25. jula u uspon na najviši vrh Evrope. Drama je započela na nadmorskoj visini od oko 5.100 metara kada je dvojici članova pozlilo, što je pokrenulo obimnu akciju spasavanja. Zvanične okolnosti nesreće još uvijek se utvrđuju, a nadležni istražni organi sprovode detaljnu istragu.