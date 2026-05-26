Pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Nakon prijave nestanka planinara, državljanina Hrvatske, na području planine Visočica pokrenuta je opsežna akcija potrage i spašavanja u kojoj su učestvovale gorske službe spašavanja, policija i brojni planinari.

gss prenj.JPG Izvor: GSS Prenj

U akciji je učestvovalo 16 pripadnika GSS Prenj, 35 pripadnika GSS Kantona Sarajevo, kao i patrola Policijske stanice Konjic. Pomoć u pretrazi terena pružio je i veći broj planinara koji su dostavljali informacije sa terena.

"Tokom pretrage šireg područja Visočice pronađeno je beživotno tijelo nestalog planinara. Nakon što su službenici Policijske uprave Konjic obavili uviđaj, uslijedila je tehnički veoma zahtjevna akcija izvlačenja tijela sa nepristupačnog planinskog terena", objavila je Gorska služba spašavanja Prenj.

Akcija izvlačenja trajala je oko dva sata, a tijelo nastradalog planinara predato je Policijskoj upravi Konjic nešto iza ponoći.

Iz GSS-a su saopštili da je akcija završena bez povreda i poteškoća među spasiocima, ističući značaj saradnje između gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji su učestvovali u potrazi.

"Ova tragedija još jednom podsjeća na opasnosti boravka u planinskim predjelima, posebno na zahtjevnim i teško pristupačnim terenima poput Visočice", naveli su iz GSS Prenj.

(Mondo)

