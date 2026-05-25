Željka Cvijanović u junu putuje u Izrael

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najavila je da u junu putuje u Izrael na konferenciju.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najavila da će u junu učestvovati na konferenciji u Izraelu, te naglasila da Republike Srpska nastavlja diplomatske aktivnosti koje nisu na štetu bilo koga.

"Pokušavamo da razvijamo ono što već imamo kao partnerstva i prijateljstva", rekla je Cvijanovićeva i dodala da očekuje nastavak saradnje i sa novom vlašću Mađarske.

Cvijanovićeva izjavila je da je zaokret politike SAD prema BiH prevashodno rezultat rada i upornosti strukture iz Republike Srpske koja je željela da na pravi način objasni situaciju i koja je prepoznala da je u Americi došla vlast koja je na liniji vrijednosti koje promovišu Srpska i njena vladajuća politika.

"Političko Sarajevo nesnađeno je u svemu ovome, ne mogu da shvate da su došle promjene ovog tipa i da treba konačno da se pokaže da ste sposobni da upravljate nekim stvarima, a ne da treba neki tutor", rekla je Cvijanovićeva, ističući da se ne može koristiti strani tutor za obračun sa ljudima sa kojima se živi u istoj zemlji.

Cvijanovićeva je navela da je prethodnu, ali i sve druge posjete SAD iskoristila za razgovore o onome što Republika Srpska smatra da su realnosti unutar BiH i regiona, te da se Srpska pokaže kao sagovornik koji želi da pomogne američkoj administraciji da imaju što konstruktivniji pogled na ovaj prostor nakon skoro tri decenije.

"Ne samo da prepoznajemo da bi moglo da dođe do boljih stvari i pomaka, nego se one i dešavaju. Mnogo je primjera za to", rekla je Cvijanovićeva za RTRS i dodala da je u prošloj godini uspostavljen dijalog sa novom administracijom SAD i da je američki predsjednik Donald Tramp izrekao poruke da njegova zemlja ne želi da bude svjetski policajac.