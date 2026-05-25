Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

"Ako uđete u EU, gubite sve povlastice": Moskva poslala oštru poruku evropskoj državi

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da bi Jermenija automatski izgubila sve povoljne uslove saradnje sa Rusijom ukoliko odluči da se pridruži Evropskoj uniji.

Peskov polao poruku za Jermeniju ukoliko uđe u EU Izvor: NEXTA / screenshot

Jermenija će automatski izgubiti sve dosadašnje povoljne uslove saradnje sa Rusijom ukoliko odluči da se pridruži Evropskoj uniji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Odgovarajući na pitanje koje bi organizacije ili udruženja mogla doneti gubitak povlastica za Jerevan, Peskov je izričito naveo Evropsku uniju.

Ova poruka dolazi uoči parlamentarnih izbora u Jermeniji koji su zakazani za 7. jun, na kojima je aktuelni premijer Nikol Pašinjan kandidat ispred svoje partije Građanski ugovor. Pašinjan navodi da je on ključni garant mira sa Azerbejdžanom, dok bi pobjeda opozicije vodila u rat.

Na sastanku sa Pašinjanom, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da rezultati predstojećih parlamentarnih izbora neće uticati na odnose Moskve i Jerevana, te da će se izgradnja odnosa nastaviti.

Prije toga, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da Rusija i njeni stavljenici aktiviraju kampanje dezinformacija u Jermeniji uoči parlamentarnih izbora.

Peskov je na ove optužbe odgovorio navodom da je to stara pjesma koju su oni usavršili i da će je pevati i u slučaju jermenskih izbora.

Tokom susreta sa šefom jermenske diplomatije u decembru, Kaja Kalas je potvrdila odluku Evropske unije da Jerevanu dodeli 15 miliona evra pomoći. Ovaj novac namijenjen je za održavanje mira i jačanje otpornosti Jermenije.

Zvanično je navedeno da je dio ovih sredstava predviđen za otkrivanje, analizu i reagovanje na strano mešanje u izborni proces.

