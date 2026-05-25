Čitaoci reporteri

© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Uspjeh pripadnika MUP-a Srpske: Zlato na međunarodnom takmičenju u sajber istragama

Pripadnici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP RS osvajili su zlatnu medalju na "Cyber Games" takmičenju, održanom od 19. do 21. maja u Marakešu, u Kraljevini Maroko.

Iz MUP-a RS su saoptšili da je ovaj prestižni međunarodni događaj bio posvećen jačanju kapaciteta u borbi protiv visokotehnološkog kriminaliteta i digitalne forenzike.

Kako dalje navode, tim iz Republike Srpske se istakao u konkurenciji više od 160 stručnjaka iz preko 50 zemalja svijeta, među kojima su bili policijski službenici, digitalni forenzičari i eksperti za sajber bezbjednost.

"Cyber Games" je učesnicima omogućio usavršavanje kroz praktične scenarije i timski rad, sa posebnim fokusom na ključne oblasti moderne borbe protiv kriminala na internetu.

Kako se navodi u saopštenju, polaznici su kroz vježbe unapređivali znanja iz oblasti istraživanja "ransomware" napada, praćenja kriptovaluta, OSINT analiza, digitalne forenzike, te oduzimanja imovine stečene kriminalnim radnjama.

Poseban akcenat stavljen je na unapređenje prekogranične saradnje i primjenu međunarodnih instrumenata, poput Budimpeštanske konvencije o sajber kriminalu i njenih dodatnih protokola. Učesnici ovog takmičenja birani su kroz rigorozan proces selekcije među gotovo 400 kandidata.

Događaj je organizovan u saradnji Savjeta Evrope, INTERPOL-a i više međunarodnih partnera, a njegov primarni cilj bio je jačanje međunarodne saradnje u suzbijanju sajber kriminala.

