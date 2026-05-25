Otkriven uzrok iskakanja tramvaja iz šina: Oglasio se GSP nakon incidenta u centru Beograda

GSP "Beograd" se oglasio nakon iskliznuća tramvaja KT4 na liniji 5 u Cara Dušana i Knićaninovoj ulici.

Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" oglasilo se nakon saobraćajne nezgode koja se jutros desila na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove, kada je došlo do iskliznuća iz šina tramvaja KT4, koji je saobraćao na liniji broj 5.

"Tramvaj je udario u obližnju zgradu, pri čemu je, nažalost, povrijeđeno više putnika, kao i žena vozač tramvaja. Najveći broj povreda je, prema dosadašnjim saznanjima lakše prirode, dok je kod dva putnika konstatovana teža telesna povreda u vidu preloma

ekstremiteta", navodi se u saopštenju.

Prema preliminarnim informacijama i do sadašnjim saznanjima, postoje indicije da bi jedna od mogućih uzroka događaja mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i provjera položaja same skretnice. Konačan uzrok i sve relevantne činjenice biće utvrđeni nakon okončanja postupka i sprovedene stručne analize.

"Izražavamo iskreno žaljenje zbog povređivanja putnika i vozača i svima želimo brz i uspješan oporavak", navedeno je u saopštenju GSP "Beograd".