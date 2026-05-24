Rubio napao novinara BBC-a zbog pitanja o Iranu

Američki državni sekretar Marko Rubio sukobio se sa novinarom BBC-ja tokom konferencije za medije u Indiji nakon pitanja o smrtonosnom napadu na školu u iranskom Minabu na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.
Tom Bejtman, dopisnik BBC-a iz Stejt departmenta, pitao je Rubija šta administracija predsjednika Donalda Trampa zna o napadu 2. marta i podsjetio da su prvi američko-izraelski udari izvedeni u subotu ujutru dok su "milioni djece bili u školama".
Bejtman je naveo da medijske analize pokazuju da su u napadima tog dana i tokom narednih nedjelja oštećene najmanje 22 škole.
"Šta poručujete onima koji će optužiti administraciju da je pokrenula nepromišljenu akciju zbog načina na koji je rat počeo?", upitao je novinar.
Rubio nije direktno odgovorio na pitanje o školama niti o mogućim civilnim žrtvama, već je optužio Iran za terorizam i kritikovao BBC zbog načina izvještavanja.
"Neću govoriti o vojnim taktikama jer to nije moj resor", rekao je Rubio.
Dodao je da su ciljevi američke operacije bili uništenje iranske mornarice, smanjenje sposobnosti Irana za lansiranje balističkih projektila i nanošenje štete vojno-industrijskoj infrastrukturi.
"To su bili ciljevi naše operacije", rekao je Rubio.
Potom je optužio Iran da preko saveznika i posredničkih grupa podržava terorizam širom svijeta.
"Ne postoji nijedna država na svijetu koja sponzoriše više terorizma od Irana", rekao je Rubio.
Rubio je zatim direktno kritikovao BBC i novinara koji mu je postavio pitanje.
"To biste mene trebalo da pitate. To bi BBC trebalo da prati. I to bi drugi mediji trebalo da pokrivaju - koliko su ti ljudi u Iranu zli i kakvu su štetu nanijeli ljudima širom svijeta", rekao je Rubio.
Pentagon je ranije saopštio da još istražuje okolnosti napada na školu u Minabu, dok pojedine medijske analize tvrde da su udar izvele američke snage.
(Index.hr/Mondo)