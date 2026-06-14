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Iran oslobodio hrvatske mornare: Stigli kući nakon višenedjeljne neizvijesnosti

Iran oslobodio hrvatske mornare: Stigli kući nakon višenedjeljne neizvijesnosti

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Dvojica hrvatskih mornara koji su bili članovi posade kontejnerskog broda „MSC Francesca“, zaplijenjenog krajem aprila u Ormuskom moreuzu, uspješno su se vratili u Hrvatsku nakon višenedjeljne neizvjesnosti.

Iran oslobodio hrvatske mornare Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dvojica hrvatskih mornara koji su bili dio posade kontejnerskog broda MSC Francesca, zaplijenjenog krajem aprila u Ormuskog moreuzu, stigla su u Hrvatsku nakon višenedeljnih neizvjesnosti, izvestili su u nedjelju iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, koje je od početka incidenta pratilo razvoj situacije i bilo u kontaktu s nadležnim službama.

Slučaj MSC Francesca još je jednom upozorio na izazove i sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju radeći na međunarodnim plovnim rutama, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti, poručili su iz Sindikata.

Dvojica hrvatskih mornara činila su dio posade na brodu MSC Francesca, kojeg je pri prolasku Ormuskom moreuzu zaplenio Iran.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) optužio je zaplenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulisali svojim navigacijskim sistemima.

Teheran je uveo ograničenja brodovima koji koriste moreuz na južnom kraju Zaliva nakon američkih i izraelskih bombardovanja Irana u februaru, što je dovelo do gotovo potpunog zastoja u prometu.

 (Nacional/Mondo) 

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Iran mornari Hrvatska

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