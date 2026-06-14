Tramp ponovo najavio kraj sukoba? Tvrdi da SAD i Iran uskoro potpisuju sporazum, Teheran odmah reagovao

Donald Tramp saopštio je da bi sporazum kojim bi se okončali sukobi između Vašingtona i Teherana trebalo da bude potpisan u nedjelju. Ipak, iranske vlasti pozvale su na oprez, navodeći da datum potpisivanja još nije definitivno potvrđen.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi sporazum o okončanju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo da bude potpisan u nedjelju.

U objavi na društvenim mrežama naveo je da će, odmah nakon postizanja dogovora, Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih pomorskih ruta za transport nafte i tečnog prirodnog gasa, ponovo biti otvoren za sve.

"Sporazum bi trebalo da bude potpisan sutra, a odmah nakon toga Hormuški moreuz biće otvoren za sve", napisao je Tramp.

Iran: Datum još nije potvrđen

Sa druge strane, iransko Ministarstvo spoljnih poslova nije želelo da potvrdi Trampove navode.

Portparol ministarstva Esmail Bagei izjavio je da je još rano govoriti o tačnom datumu potpisivanja memoranduma o razumevanju.

"Moraćemo da sačekamo i vidimo kada će memorandum biti potpisan, iako to sigurno neće biti sutra", rekao je Bagei.

Pakistan tvrdi da je dogovor veoma blizu

Pakistan, koji ima važnu posredničku ulogu u pregovorima, saopštio je da bi sporazum mogao da bude finalizovan u naredna 24 sata.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif naveo je da se njegova zemlja već priprema za elektronsko potpisivanje sporazuma, nakon čega bi naredne sedmice trebalo da uslijede tehnički razgovori.

Bliži smo mirovnom sporazumu nego ikada ranije - poručio je Šarif.

Šta predviđa sporazum?

Iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abas Aragči izjavio je da sporazum predviđa prekid sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanu, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke blokade iranskih luka.

Prema njegovim riječima, pregovori o iranskom nuklearnom programu bili bi vođeni u kasnijoj fazi.

Američki zvaničnici potvrdili su dio navoda o sporazumu, ali su istakli da će ekonomske koristi za Iran zavisiti od toga da li će Teheran ispuniti preuzete obaveze.

Tramp pomenuo i iranski nuklearni program

U istoj objavi Tramp se osvrnuo i na iranske zalihe obogaćenog uranijuma.

On je naveo da će SAD, kada se situacija potpuno smiri, preuzeti materijal koji je nazvao „nuklearnom prašinom“, nakon čega će biti uništen.

Tramp je ujedno upozorio da Vašington ima i „krajnju alternativu“ ukoliko proces ne bude tekao brzo i bez komplikacija.

Sukob traje od februara

Rat između SAD i Irana počeo je 28. februara nakon američkih i izraelskih udara na ciljeve u Iranu.

Teheran je potom odgovorio napadima na Izrael i saveznike SAD u Persijskom zalivu, kao i praktičnim zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Iako je u aprilu postignut prekid vatre, dvije strane su nastavile sa povremenim razmenama vatre, uključujući i uzajamne napade tokom ove sedmice.

(BBC/Mondo)