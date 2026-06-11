Nova najava Trampa: Sporazum sa Iranom bi mogao biti potpisan u Evropi tokom vikenda

Sporazum SAD i Irana bi mogao biti potpisan već ovog vikenda u Evropi, tvrdi Donald Tramp.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi sporazum sa Iranom mogao da bude potpisan u Evropi tokom vikenda, ali da on neće prisustvovati potpisivanju.

"Moreuz će zvanično biti otvoren čim potpišemo, što bi moglo da se desi uskoro, možda tokom vikenda u Evropi. Neću moći da budem tamo, ali biće Džej Di Vens i još neki ljudi", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao da su njegovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner obavili odličan posao.

"Upravo smo postigli odlično rješenje za rat sa Iranom i uslijediće finalizacija dokumenata. Trebalo bi da završimo u narednih nekoliko dana", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Podsjetimo, Tramp je do sada čak 37 puta tvrdio da je sporazum sa Iranom blizu.