Donald Tramp o maltetiranju učesnika Mundijala: "Čuo sam se sa šefom, on mi je rekao da ovo nikad nije viđeno"

Donald Tramp nije djelovao mnogo uzbuđeno jer ostatku svijeta smeta maltretiranje učesnika Mundijala od strane SAD.

Izvor: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Veliki skandal izbio je pred Svjetsko prvenstvo zbog brojnih problema sa vizama koje su imali razni učesnici Mundijala, a da o potencijalnim posetiocima i navijačima ne pričamo.

Najpoznatiji je slučaj Omara Abdulkadira Artana, sudije iz Somalijem koga je FIFA delegirala za Mundijal, koji je čak imao i validnu vizu, ali mu američke vlasti nisu dale da uđe u zemlju. Takođe je i i Ajmen Husein iz Iraka koji je reprezentativac ove zemlje imao problema u Čikagu.

Selekcija Irana je imala gomilu raznih problema oko dolaska i ulaska u zemlju, a delegacije Senegala, Uzbekistana i još nekoliko reprezentacija su maltretirane na aerodromima. Na sve to Donald Tramp je rekao samo: "Radimo vrlo pažljivo da bi se postarali da pravi ljudi uđu u našu državu".

"Čuo sam se sa šefom, sve je u najboljem redu"

Iako je veliki broj skandala uzdrmao Svjetsko prvenstvo prije njegovog samog početka, Donal Tramp je u svom stilu rekao da je ovo najbolji turnir u istoriji i da mu je Đani Infantino rekao da nikada nije bilo takvog spektakla.

"Ovo je najuspješnije Svjetsko prvenstvo ikada. Nikada nisu prodavali karte na tom nivou. Nikada nisu prodali toliko karata toliko brzo, To je nevjerovatno jer ne mislite na "soker" kako ga mi zovemo u ovoj državi. Pričao sam sa Đanijem jutros. On je glavni, on je šef i on mi je rekao da nikada nije postojao ni blizu tako uspješan turnir", rekao je Tramp na konferenciji za medije.

Donald Trump has given an update on the visa situation for people wanting to enter the USA for the World Cup.pic.twitter.com/TC8qhQ3DRK — BBC Sport (@BBCSport)June 10, 2026

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