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Amerikanci ga istjerali iz države, UEFA ispravlja nepravdu - Somalijac sudi Superkup Evrope!

Amerikanci ga istjerali iz države, UEFA ispravlja nepravdu - Somalijac sudi Superkup Evrope!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Somalijski sudija Omar Adbulkadir Artan propustiće Svjetsko prvenstvo, ali će ipak suditi jedno veliko takmičenje.

Somalijac otjeran sa mundijal sudiće UEFA Superkup Izvor: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

Američke vlasti tri dana pred početak Svjetskog prvenstva u fudbalu praktično su istjerale jednog od sudija koji je trebao da sudi na Mundijalu.

Omar Omar Abdulkadir Artan, zvanično najbolji afrički sudija trebalo je da u petak sudi duel Češke i Južne Koreje, ali mu je onemogućen ulazak u SAD i on je ekspresno poslan iz Majamija nazad u Istanbul.

Vlasti u SAD odbile su mu ulazk u zemlju zbog, kako je obrazloženo, "povezanosti sa osumnjičenim članovima terorističkih organizacija“, ali izgleda da Artan ipak nije u potpunosti nepoželjan u fudbalskim krugovima.

Nakon što je otjeran sa Svjetskog prvenstva on je dočekan kao heroj u Somaliji, a sada je dobio još dobrih vijesti.

Evropska fudbalska federacija objavila je da će Omar Artan suditi meč Superkupa Evrope između Pari sen žermena i Aston Vile.

Duel pobjednika Lige šampiona i osvajača Lige Evrope biće odigran 12. avgusta u Salcburgu, a UEFA je očigledno htjela da ispravi nepravdu koja ja načinjena najboljem afričkom sudiji za prošlu godinu.

U svojoj karijeri Omar Artan je osim takmičenja u Somaliji sudio mečeve Afričke Lige šampiona, CAF Kupa konfederacija, te jedan meč saudijskog prvenstva.

Tagovi

Superkup Evrope UEFA Mundijal 2026

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