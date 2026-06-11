Amerikanci ga istjerali iz države, UEFA ispravlja nepravdu - Somalijac sudi Superkup Evrope!

Somalijski sudija Omar Adbulkadir Artan propustiće Svjetsko prvenstvo, ali će ipak suditi jedno veliko takmičenje.
Američke vlasti tri dana pred početak Svjetskog prvenstva u fudbalu praktično su istjerale jednog od sudija koji je trebao da sudi na Mundijalu.
Omar Omar Abdulkadir Artan, zvanično najbolji afrički sudija trebalo je da u petak sudi duel Češke i Južne Koreje, ali mu je onemogućen ulazak u SAD i on je ekspresno poslan iz Majamija nazad u Istanbul.
Vlasti u SAD odbile su mu ulazk u zemlju zbog, kako je obrazloženo, "povezanosti sa osumnjičenim članovima terorističkih organizacija“, ali izgleda da Artan ipak nije u potpunosti nepoželjan u fudbalskim krugovima.
Nakon što je otjeran sa Svjetskog prvenstva on je dočekan kao heroj u Somaliji, a sada je dobio još dobrih vijesti.
Evropska fudbalska federacija objavila je da će Omar Artan suditi meč Superkupa Evrope između Pari sen žermena i Aston Vile.
Referee announced for 2026#SuperCup!— UEFA (@UEFA)June 11, 2026
We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg.
Duel pobjednika Lige šampiona i osvajača Lige Evrope biće odigran 12. avgusta u Salcburgu, a UEFA je očigledno htjela da ispravi nepravdu koja ja načinjena najboljem afričkom sudiji za prošlu godinu.
U svojoj karijeri Omar Artan je osim takmičenja u Somaliji sudio mečeve Afričke Lige šampiona, CAF Kupa konfederacija, te jedan meč saudijskog prvenstva.