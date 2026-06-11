FIFA pred Mundijal drhtala jer je stala uz Ruse: Morali na sud zbog tužbe od 65.000.000 evra

FIFA je neposredno pred Svjetsko prvenstvo uspjela da se nagodi sa Lasanom Dijarom i na kraju ne plati ogromnu odštetu koju je on tražio zbog spora sa Lokomotivom iz Moskve.

Izvor: EPA/SERGEI ILNITSKY/ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Kako javlja "Dejli mejl" pred početak Svjetskog prvenstva FIFA se nagodila sa nekadašnjim reprezentativcem Francuske Lasanom Dijarom koji je u sudskom sportu od svjetske kuće fudbala tražio odštetu od čak 65.000.000 evra.

Na kraju su uspjeli da ne plate ni dinar nekadašnjem vezisti Real Madrida iz FIFA, a on ih je tužio jer je je morao da plati 10.500.000 evra nakon odlaska iz Lokomotive iz Moskve 2014. godine. Suđenje je trajalo od 2024. godine, ali očigledno Dijara nije uspio da ubijedi sudije da mu je učinjeno nešto nepravedno.

"U skladu sa globalnim dogovorom koji su postigli gospodin Lasana Dijara i FIFA su zaključili sve pravne postupke između sebe. FIFA ne mora da plati nikakvu odštetu ili kompenzaciju", navela je FIFA u svom saopštenju.

FIFA je prije više od decenije presudila u korist Lokomotive kada je Dijara raskinuo ugovor sa klubom, pošto je zaključeno da za tako nešto nije imao pravni osnov. Ozbiljno je kažnjen Dijara i morao je da plati 10.500.000 evra odštete klubu, a teško da mu se to isplatilo. Nakon Avra, Čelsija, Arsenala, Portsmuta, Real Madrida i Anžija, on je nakon Lokomotive igrao još četiri sezone u Olimpiku iz Marseja, Al Džaziri i PSŽ-u i teško da je zaradio tih 10.500.000 evra koje je morao da isplati bivšem klubu.

FIFA has reached an agreement with former France midfielder Lassana Diarra. Diarra had been seeking €65m in compensation.



Back in 2014, FIFA fined Diarra €10m after he left Lokomotiv Moscow one year into a four-year contract. The CJEU ruled in October this was in breach of…pic.twitter.com/PIYG3DmrPJ — Ben Jacobs (@JacobsBen)June 8, 2026

Ko je Lasana Dijara?

Lasana Dijara rođen je u Parizu i promijenio je nekoliko klubova u mlađim kategorijama pre nego što je debitovao u timu Avra. Roditelji su mu iz Malija, ali je kao fudbaler Čelsija 2007. godine debitovao za selekciju Francuske i na kraju je za "trikolore" odigrao 34 meča za seniore i 18 duela za U21 tim.

Igrao je za Čelsi, arsenal i Portsmut prije nego što ga je Žoze Murinjo doveo u Real Madrid gdje je osim kao zadnji vezni igrao na mjestu desnog beka. Potom je otišao po novac u Anži, a onda je odlučio da ostane u Rusiji i očigledno loše izabrao Lokomotivu.

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