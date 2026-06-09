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Već 10 skandala, a Svjetsko prvenstvo nije ni počelo!

Već 10 skandala, a Svjetsko prvenstvo nije ni počelo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Amerikanci se suočavaju sa ozbiljnim kritikama pred Svjetsko prvenstvo. Skandali i problemi sa organizacijom prijete da obilježe ovaj događaj.

Deset skandala na Svjetskom prvenstvu Izvor: Thomas Padilla / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počinje zvanično 11. juna - utakmicom Meksika i Južne Afrike (21.00) - a ono što bi lako moglo da se dogodi je da ovo bude najlošije organizovano prvenstvo do sada. Zvuči čudno, kada se zna ko je sve i kako prije njih organizovao turnir, međutim deluje da se dogodilo nikad više "gluposti", a nije ni počelo.

Između ostalog, za to je odgovoran američki predsjednik Donald Tramp koji kao da "drži u šaci" predsjednika FIFA Đanija Infantina, tako da su tamošnjim vlastima dozvolili i da ukidaju vize, da maltretiraju fudbalere, određuju sudije...

Sve brljotine na Mundijalu

Evo šta se između ostalog dogodilo do sada na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, uz naglasak da Meksiko i Kanada za sada ne mogu u isti koš sa Amerikancima, tako da oni koji budu igrali u ove dve države - zapravo imaju sreće i prednost u odnosu na druge.

  • Reprezentacija Švajcarske otkrila je prisustvo otrovnih zmija u blizini svog smeštaja u San Dijegu, u Kaliforniji.
  • Reprezentacija Japana suočila se sa lošim uslovima za trening u Meksiku, zbog čega je bila primorana da promijeni trening-centar čak dva puta za samo dva dana.
  • Irački fudbaler Ajman Husein zadržan je na aerodromu sedam sati.
  • Reprezentacija Irana suočava se sa velikim logističkim problemima, jer će njeni igrači na dane utakmica morati da ulaze u SAD i napuštaju ih istog dana.
  • Zvaničnom fotografu reprezentacije Iraka Talalu Salahu uprkos akreditaciji i važećoj vizi, zabranjen je ulazak u SAD nakon pretresa, pregleda telefona i dugotrajnog ispitivanja, nakon čega je vraćen u Irak.
  • Marokanskom defanzivcu Zakariji El Vadiju viza je odbijena dva puta.
  • Tomas Tuhel kritikovao je teren stadiona "Rejmond Džejms" u Tampi na Floridi, opisujući ga kao neravan i težak za igru, zbog čega je njegov tim bio primoran da se oslanja na duge lopte.
  • Somalijskom sudiji Omaru Abdulkadiru Artehu zabranjen je ulazak u SAD.
  • Fudbaleri reprezentacije Uzbekistana bili su podvrgnuti detaljnim pretresima pred utakmicu protiv Holandije i, prema navodima, tretirani na ponižavajući način.
  • Fudbaleri reprezentacije Senegala bili su podvrgnuti detaljnim pretresima odmah po dolasku u SAD.

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Mundijal 2026 fudbal

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