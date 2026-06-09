Već 10 skandala, a Svjetsko prvenstvo nije ni počelo!

Amerikanci se suočavaju sa ozbiljnim kritikama pred Svjetsko prvenstvo. Skandali i problemi sa organizacijom prijete da obilježe ovaj događaj.

Izvor: Thomas Padilla / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počinje zvanično 11. juna - utakmicom Meksika i Južne Afrike (21.00) - a ono što bi lako moglo da se dogodi je da ovo bude najlošije organizovano prvenstvo do sada. Zvuči čudno, kada se zna ko je sve i kako prije njih organizovao turnir, međutim deluje da se dogodilo nikad više "gluposti", a nije ni počelo.

Između ostalog, za to je odgovoran američki predsjednik Donald Tramp koji kao da "drži u šaci" predsjednika FIFA Đanija Infantina, tako da su tamošnjim vlastima dozvolili i da ukidaju vize, da maltretiraju fudbalere, određuju sudije...

Sve brljotine na Mundijalu

Evo šta se između ostalog dogodilo do sada na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, uz naglasak da Meksiko i Kanada za sada ne mogu u isti koš sa Amerikancima, tako da oni koji budu igrali u ove dve države - zapravo imaju sreće i prednost u odnosu na druge.

Reprezentacija Švajcarske otkrila je prisustvo otrovnih zmija u blizini svog smeštaja u San Dijegu, u Kaliforniji.

Reprezentacija Japana suočila se sa lošim uslovima za trening u Meksiku, zbog čega je bila primorana da promijeni trening-centar čak dva puta za samo dva dana.

Irački fudbaler Ajman Husein zadržan je na aerodromu sedam sati.

Reprezentacija Irana suočava se sa velikim logističkim problemima, jer će njeni igrači na dane utakmica morati da ulaze u SAD i napuštaju ih istog dana.

Zvaničnom fotografu reprezentacije Iraka Talalu Salahu uprkos akreditaciji i važećoj vizi, zabranjen je ulazak u SAD nakon pretresa, pregleda telefona i dugotrajnog ispitivanja, nakon čega je vraćen u Irak.

Marokanskom defanzivcu Zakariji El Vadiju viza je odbijena dva puta.

Tomas Tuhel kritikovao je teren stadiona "Rejmond Džejms" u Tampi na Floridi, opisujući ga kao neravan i težak za igru, zbog čega je njegov tim bio primoran da se oslanja na duge lopte.

Somalijskom sudiji Omaru Abdulkadiru Artehu zabranjen je ulazak u SAD.

Fudbaleri reprezentacije Uzbekistana bili su podvrgnuti detaljnim pretresima pred utakmicu protiv Holandije i, prema navodima, tretirani na ponižavajući način.

Fudbaleri reprezentacije Senegala bili su podvrgnuti detaljnim pretresima odmah po dolasku u SAD.

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