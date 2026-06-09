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"Laž je da se BiH plasirala na SP": Izjava fra Knezovića uzburkala javnost

"Laž je da se BiH plasirala na SP": Izjava fra Knezovića uzburkala javnost

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fra Mario Knezović izazvao je kontroverzu izjavom da je plasman BiH na SP laž. Otkrijte šta je rekao i kako su reagovali navijači.

Fra Knezović BiH nije izborila Mundijal Izvor: YouTube/University of Mostar Television / SUM TV

Svjetsko prvestvo u SAD, Meksiku i Kanadi samo što nije počelo (zvaničo startuje utakmicom Meksiko - Južna Afrika 11. juna) i to znači da će fudbal sada komentarisiti svi od tri do 103 godine, bez obzira na pol, zanimanje... Između ostalog, sada je odjeknula izjava mostarskog gvardijana (starešine franjevačkog samostana) i župnika fra Marija Knezovića.

Komentarušići rezultat Bosne i Hercegovine, koja je jedina uz Hrvatsku sa Balkana ostvarila plasman na Mundijal, uspio je i te kako da iznervira navijače ove reprezentacije.

"Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svjetsko prvenstvo, nije istina. Kriterijum za Svetsko prvenstvo je da tamo idu 32 reprezentacije, a onda su se ovi zbog love dosjetili, hajde da povećamo na 48. To je dodatno, ovo je socijalni šešir bio za sirotinju i ne znam ni ja za koga", rekao je fra Mario Knezović u jednoj emisiji.


Smatra da plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo ne može da se poredi sa onim iz 2014. godine u Brazilu, pošto je sada bilo lakše otići na Mundijal - čak iako je to recimo podrazumijevalo izbacivanje Velsa, pa Italije.

"Sljedeće prvenstvo će kažu biti već sa 64. Znači kriterijum je nikakav. I ne možemo govoriti da je uspjeh Bosne i Hercegovine 2026. kao 2014. kada se tada BiH na pravi način plasirala u Brazil među 32 reprezentacije. To je plasman, ovo je drugo laž, šarena laža", dodao je on.

Ko je na spisku BiH?

Bosna i Hercegovina će igrati u grupi "B" zajedno sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom, pa joj se daju dobre šanse da može da prođe u narednu fazu. Evo na koga računa selektor Sergej Barbarez:

  • Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Mladen Jurkas
  • Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac
  • Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević
  • Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko

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Tagovi

BiH fudbal Mundijal 2026

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