logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Haris Tabaković će biti spreman za drugi i treći meč na Mundijalu"

"Haris Tabaković će biti spreman za drugi i treći meč na Mundijalu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je za njemački "Kiker" govorio o povrijeđenom Harisu Tabakoviću, koji bi trebao biti potpuno spreman za utakmice sa Švajcarskom i Katarom.

Sergej Barbarez: Haris Tabaković će biti spreman za drugi i treći meč na Mundijalu Izvor: Profimedia

Napadač Borusije Menhengladbah Haris Tabaković je povrijeđen na kraju sezone u Bundesligi, ali će biti spreman za nastupe za predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

To je u razgovoru za "Kiker" potvrdio selektor "zmajeva" Sergej Barbarez.

"Proces oporavka ide veoma dobro. Haris se osjeća dobro. Realno, ako sve bude u redu, trebao bi biti spreman za drugu i treću utakmicu", rekao je Barbarez, što znači da će centarfor vrlo vjerovatno dobiti priliku za mečeve sa Švajcarcima i selekcijom Katara.

Ipak, Tabakovića nećemo gledati na premijeri u petak od 21 čas kada "zmajevi" gostuju domaćinu Mundijala, selekciji Kanade u Torontu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Haris Tabaković Sergej Barbarez zmajevi Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC