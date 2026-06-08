"Haris Tabaković će biti spreman za drugi i treći meč na Mundijalu"

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je za njemački "Kiker" govorio o povrijeđenom Harisu Tabakoviću, koji bi trebao biti potpuno spreman za utakmice sa Švajcarskom i Katarom.

Izvor: Profimedia

Napadač Borusije Menhengladbah Haris Tabaković je povrijeđen na kraju sezone u Bundesligi, ali će biti spreman za nastupe za predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

To je u razgovoru za "Kiker" potvrdio selektor "zmajeva" Sergej Barbarez.

"Proces oporavka ide veoma dobro. Haris se osjeća dobro. Realno, ako sve bude u redu, trebao bi biti spreman za drugu i treću utakmicu", rekao je Barbarez, što znači da će centarfor vrlo vjerovatno dobiti priliku za mečeve sa Švajcarcima i selekcijom Katara.

Ipak, Tabakovića nećemo gledati na premijeri u petak od 21 čas kada "zmajevi" gostuju domaćinu Mundijala, selekciji Kanade u Torontu.

(MONDO)