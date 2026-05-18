Loše vijesti za selektora BiH Sergeja Barbareza: Napadač "zmajeva" propušta Mundijal

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Haris Tabaković se povrijedio 15 minuta prije kraja sezone u Bundesligi i sada neće igrati na Svjetskom prvenstvu.

haris tabakovic ne igra na mundijalu Izvor: Noah Wedel / imago sportfotodienst / Profimedia

Vijesti su gore nego što je iko očekivao u Bosni i Hercegovini, izgleda da Haris Tabaković ne ide na Svjetsko prvenstvo. Korpulentni napadač selekcije BIH povrijedio se u 74. kolu meča posljednjeg kola Bundeslige i povreda je izgleda ozbiljnije prirode.

Kako saznaje "Klix.ba" on neće igrati na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku jer je teže povrijedio zglob. Na meču sa Hofenhajmom je dao gol i morao je napolje kada je osjetio bol, a sada se ispostavilo da je slomio kost u skočnom zglobu. Navodno ga čeka pauza od makar tri mjeseca, a kako Mundijal počinje za mjesec dana to znači da nema nikakvu šansu da se oporavi na vrijeme. 

Situacija za Tabakovića može biti i gora, pošto neke ljekarske procjene kažu da bi mogao da odsustvuje sa terena čak i šest mjeseci. Povreda dolazi u sezoni karijere kada je u Bundesligi dao 13 golova i dodao četiri asistencije. Za selekciju BIH postigao je nekoliko golova u kvalifikacijama za Mundijal, a najvažniji u baražu za plasman protiv Italije. 

Šta sada čeka BiH i Barbareza? 

Sergej Barbarez je spremio "pretpozive" kako je on to nazvao u slučaju da se neko povrijedi. Na tom spisku su Tarik Karić, Mladen Jurkas, Emir Karić, Arjan Malić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Amer Gojak, Haris Hajradinović i Dario Šarić. Od ovih igrača najrealnije je da umjesto Tabakovića koji je klasičan špic na SP krenu Amer Gojak ili Haris Hajradinović. 

