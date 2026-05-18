Da li je ovo moguće? Autogol kakav nikada niste vidjeli! (VIDEO)

Nevjerovatan autogol postignut je u Moldaviji.

Izvor: Printscreen / Twitter / VStrutinski

Viđali smo sve i svašta, ali ovakav autogol - nismo nikada!

Na meču druge lige Moldavije između Real Siretija i Oguzsporta domaćin je slavio sa 5:2, a drugi pogodak gostujuće ekipe pravi je spektakl.

Bezopasan šut koji je išao daleko od gola pogodio je fudbalera domaće ekipe koji je ležao na travi i lobovao golmana na stvarno nesvakidašnji način. Uostalom, pogledajte i sami...

Ну такого гола вы точно никогда не видели!

Ну это чемпионат Молдовы!pic.twitter.com/JECRryNHo2 — Vladimir Strutinski (@VStrutinski)May 16, 2026

