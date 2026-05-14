Ništa od dolaska u Zvezdu: Mijat Gaćinović je sve već dogovorio do 2028. godine

Mijat Gaćinović neće potpisati za Crvenu zvezdu, već produžava ugovor sa AEK-om do 2028. godine, nakon povrede i operacije.

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Spominjalo se da bi Mijat Gaćinović ovog ljeta mogao da potpiše za Crvenu zvezdu, ali od tog posla neće biti ništa. Sve je izvjesnije da će Gaćinović uskoro i zvanično produžiti ugovor sa AEK-om pošto je već postigao usmeni dogovor sa klubom s kojim je prije nekoliko dana postao šampion Grčke.

Gaćinović je trenutno van terena zbog povrede i poslije operacije će "šarnuti" potpis na ugovor sa AEK-om sve do 2028. godine, vjerovatno pod sličnim uslovima koje i danas ima.

Grčki list "Gazeta" prenosi da će na ovaj način Gaćinović provesti šest godina u AEK-u, nakon što je prethodno igrao za PAO do 2022. godine. Iako je ostavio solidan utisak u toj jednoj sezoni na pozajmici u redovima "zelenih", izabrao je rivalski AEK koji ga je tog ljeta platio milion evra Hofenhajmu.

Do sada je Gaćinović odigrao 130 utakmica za crno-žute i zabilježio je 19 golova i osam asistencija, dok je kao i kod svih trenera u prošlosti - i kod Marka Nikolića korišten na više pozicija u veznom redu.

"Mijat kuburi sa lakšom povredom. Na treningu pred utakmicu sa Panatinaikosom imao je problem sa meniskusom. U četvrtak će biti operisan i biće spreman za dve do tri sedmice. Takođe je imao problem sa nosom, tako da će tokom pauze moći i njega da sredi", rekao je Marko Nikolić posle pobede nad PAOK-om kojom je najavio ostanak srpskog igrača.

Podsjetimo, očekuje se da i Luka Jović - najbolji strijelac AEK-a iz ove sezone - takođe ostane u Novoj Filadelfiji, dok je ipak pred odlaskom Marko Grujić. Od balkanske družine dodajmo i da ostaje bivši hrvatski reprezentativac Domagoj Vida.

