Bomba iz Grčke: Crvena zvezda kreće po reprezentativca Srbije?

Povremeni reprezentativac Srbije Mijat Gaćinović navodno se nalazi na meti Crvene zvezde.

Uprava Crvene zvezde je uveliko počela sa planovima za sljedeću sezonu, iako ih do kraja ove čeka još odbrana duple krune protiv Vojvodine u finalu Kupa Srbije. Dosta spekulacija se pojavilo u posljednje vreme, a najnovija u nizu je da je srpski šampion navodno zainteresovan za povremenog reprezentativca Srbije Mijata Gaćinovića koji trenutno nastupa za AEK.

Njemu ovog ljeta ističe ugovor sa grčkim timom u koji je stigao 2022. godine i velike su šanse da je završio svoju misiju u crno-žutom dresu. Ovu informaciju je prvo javio "SportsDay", da bi prenio pouzdani "SDNA".

"Ugovor Mijata Gaćinovića ističe narednog ljeta. Do juče, nije došlo do značajnog razvoja situacije oko njegove budućnosti u AEK-u. Zna 31-godišnji igrač da ga (Marko) Nikolić cijeni, ali u isto vrijeme, postoje glasovi iz Srbije koji ga povezuju sa Crvenom zvezdom. Gaćinoviću se svako ne žuri, razgovarao je sa svojim sunarodnikom i čeka konačnu odluku koja se može očekivati na kraju sezone. Šanse su podijeljene, ali će mnogo toga zavisiti od igrača koji igraju u ofanzivnom dijelu veznog reda", objavljeno je na sajtu "SDNA".

Nije tajna da je Gaćinović nekoliko puta bio interesantan crveno-bijelima, ali za sada se nisu stekli uslovi za njegov dolazak. Ove sezone je igrao promjenljivo, a njegov učinak na odigranom 31 meču je dva gola i jedna asistencija. AEK je pred osvajanjem šampionske titule u Grčkoj pod palicom Marka Nikolića, što će Gaćinoviću biti drugi pehar.

Mijat je karijeru počeo u Vojvodini, da bi ga put odveo u Njemačku gdje je igrao za Ajntraht i Hofenhajm. Uslijedio je period u Panatinaikosu gdje je bio na pozajmici, a zatim transfer u AEK gdje ponovo dijeli svlačionicu sa Lukom Jovićem sa kojim je prethodno sarađivao u Frankfurtu i reprezentaciji Srbije.