Bomba iz Grčke: Crvena zvezda kreće po reprezentativca Srbije?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Povremeni reprezentativac Srbije Mijat Gaćinović navodno se nalazi na meti Crvene zvezde.

Crvena zvezda želi Mijata Gaćinovića Izvor: ARMANDO BABANI/EPA

Uprava Crvene zvezde je uveliko počela sa planovima za sljedeću sezonu, iako ih do kraja ove čeka još odbrana duple krune protiv Vojvodine u finalu Kupa Srbije. Dosta spekulacija se pojavilo u posljednje vreme, a najnovija u nizu je da je srpski šampion navodno zainteresovan za povremenog reprezentativca Srbije Mijata Gaćinovića koji trenutno nastupa za AEK.

Njemu ovog ljeta ističe ugovor sa grčkim timom u koji je stigao 2022. godine i velike su šanse da je završio svoju misiju u crno-žutom dresu. Ovu informaciju je prvo javio "SportsDay", da bi prenio pouzdani "SDNA".

"Ugovor Mijata Gaćinovića ističe narednog ljeta. Do juče, nije došlo do značajnog razvoja situacije oko njegove budućnosti u AEK-u. Zna 31-godišnji igrač da ga (Marko) Nikolić cijeni, ali u isto vrijeme, postoje glasovi iz Srbije koji ga povezuju sa Crvenom zvezdom. Gaćinoviću se svako ne žuri, razgovarao je sa svojim sunarodnikom i čeka konačnu odluku koja se može očekivati na kraju sezone. Šanse su podijeljene, ali će mnogo toga zavisiti od igrača koji igraju u ofanzivnom dijelu veznog reda", objavljeno je na sajtu "SDNA".

Nije tajna da je Gaćinović nekoliko puta bio interesantan crveno-bijelima, ali za sada se nisu stekli uslovi za njegov dolazak. Ove sezone je igrao promjenljivo, a njegov učinak na odigranom 31 meču je dva gola i jedna asistencija. AEK je pred osvajanjem šampionske titule u Grčkoj pod palicom Marka Nikolića, što će Gaćinoviću biti drugi pehar.

Mijat je karijeru počeo u Vojvodini, da bi ga put odveo u Njemačku gdje je igrao za Ajntraht i Hofenhajm. Uslijedio je period u Panatinaikosu gdje je bio na pozajmici, a zatim transfer u AEK gdje ponovo dijeli svlačionicu sa Lukom Jovićem sa kojim je prethodno sarađivao u Frankfurtu i reprezentaciji Srbije.

Hmm

On nije dovoljno dobar za AEK, a da bude za Zvezdu?

