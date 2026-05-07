"To nam je najveći talenat u školi": Ko je Ognjen Matanović, igrač koji je opčinio Terzića?

Crvena zvezda najavljuje novog igrača na mestu "desetke" od koga ima velika očekivanja. U pitanju je Ognjen Matanović koji ima 16 godina.

Crvena zvezda već godinama u svojoj omladinskoj školi "pravi" sjajne fudbalere, pa smo tako imali primjere Veljka Milosavljevića, Andrije Maksimovića, pa sada Adema Avdića i Vasilija Kostova koji igraju značajnu ulogu u prvom timu, a dok se "krčkaju" njihovi transferi postavlja se pitanje - ko će njihovim putem?

Prema riječima generalnog direktora Zvezdana Terzića, navijači crveno-belih ne treba da brinu, već sada ima nekoliko igrača od kojih očekuje da ih naslijede, ako ne i nadmaše u budućnosti.

"Najbolji igrači Crvene zvezde tek dolaze! Što idemo više ka mlađim kategorijama, to su sve talentovanije i talentovanije generacije. Prvom timu su priključeni momci 2008. godište Luka Zarić, Dimitrije Šarić, Vasilije Subotić... Tu je i golman Savo Radanović 2009. godište, zatim Dragan Anokić, Matej Strika... Dolazi nam plejada mladih igrača", obećao je Zvezdan Terzić u intervjuu za "Kurir".

Jedno ime se ipak ističe

Nakon što je nabrojao pomenute fudbalere, Zvezdan Terzić je istakao i da postoji igrač u omladinskoj školi od koga ima najveća očekivanja, tako da je na Ognjenu Matanović (2010. godište) da ih opravda.

"Onda, 2010. godište Ognjen Matanović, vjerovatno najtalentovaniji igrač čitave omladinske škole Crvene zvezde. Tu su takođe i još tri momka 2010. godište Luka Trpevski, Mihajlo Kresoja, Mihailo Radović. Zatim Veljko Berić 2011. godište. Tek nam dolaze najtalentovanija deca. Tako da za Crvenu zvezdu nema bojazni. To je sve produkt ozbiljnog, dugoročnog i sistemskog rada. I velikih ulaganja", rekao je Terzić.

Ko je Ognjen Matanović?

Ovaj 16-godišnji fudbaler iz Beograda igra na mjestu ofanzivnog veznog i prethodno je ponikao u školi fudbala "Virtus" sa Bežanijske kose, potom je bio u Čukaričkom, a onda ga je Crvena zvezda dovela 2023. godine. Već iduće godine, Ognjen je proglašen za najboljeg pionira Zvezde.

"Velika je čast dobiti ovakvu nagradu i biti dio kluba kao što je Crvena zvezda. Želio bih da se zahvalim svima, trenerima, saigračima i roditeljima koji su mi pomogli da stignem do vrijedne nagrade. Želim svima puno sreće u narednoj godini", rekao je tada Ognjen Matanović koji je igrao za pionire u selekciji Slaviše Šuše, a koja je tada osvojila jesenju titulu bez poraza uz zaista impresivnu gol-razliku.

Interesantno je da su na istoj dodjeli nagrada bili i najbolji omladinac Veljko Milosavljević, najbolji kadet Vasilije Kostov, najbolji mlađi kadet Savo Radanović, najbolji mlađi pionir Lazar Jevtić i najbolji petlić Fabio da Silva.

Debituje već ove sezone?

S obzirom na to da je Crvena zvezda odavno osvojila šampionsku titulu treba očekivati da će Ognjen Matanović debitovati za prvi tim Dejana Stankovića u nekom od preostala tri kola.

Vidjećemo da li je vrijeme da Zvezda odmah "lansira" igrača koji je ove sezone prvo igrao za kadete Grafičara, pa Crvene zvezde, gdje je ukupno sakupio deset golova i dve asistencije na 20 nastupa. Takođe, dio je U17 reprezentacije Srbije koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo.