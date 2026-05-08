Lalatović: Kako protiv Zvezde od 100 miliona? Dajte mi budžet i gaziću sve

Nenad Lalatović o razlici u budžetu Zvezde i Pazara, svom (ne)ostanku u ligi i ljubavi koju je osjetio u Novom Pazaru

Trener Nenad Lalatović (48) najavio je gostovanje svog Novog Pazara Crvenoj zvezdi (subota, 18) porukom igračima da, ako je potrebno, rizikuju i povrede za svoj klub na "Marakani".

"Ne bi trebalo mnogo trošiti riječi kada igrate sa Zvezdom i Partizanom, to su naša dva najveća kluba. Daćemo ne 100, već 120 odsto, sve u okvirima svojih mogućnosti i idemo da se predstavimo u najboljem mogućem svjetlu pred publikom Zvezde i pred našim navijačima, koji će prema najavama doći sa četiri-pet autobusa. Idemo da im osvjetlamo obraz, da ne damo nikome da nas tamo ponizi. Primili smo u prošlom meču od Zvezde pet golova, u Kupu je bilo i sedam golova na Marakani, Zvezda Pazaru ne leži, ali nemamo šta da izgubimo. Nema ni Zvezda šta da izgubi, koliko sam dobio informaciju dolaze navijači Olimpijakosa zbog slave kluba i svega ostalog, očekuje nas prelijep ambijent. Igrači nemaju razlog da se plaše, već da pokažemo šta umijemo i znamo. Izgubiti od Zvezde nije sramota, već je sramota ako te ponize, sramota je ako se ne boriš, da ne izgineš za Pazar, to je sramota. Ne zanima me da li im ističu ugovoru i da li su slobodni za 15 dana. Sutra moraju da izađu i da idu u duele pa makar se i povrijedili. Ako se povrijede, povrijediće se za FK Novi Pazar, za navijače, da ne gledaju svoje bolje sutra, već da gledamo šta je bolje sutra za Novi Pazar, klub i grad", rekao je on na konferenciji za novinare u Novom Pazaru.

Govorio je Lalatović i o razlici u budžetu.

"Rekao sam već, Zvezda da igra sa drugim timom u našoj ligi bila bi prva. Svaka čast kad ima takav budžet, fond igrača... I ja razmišljam o našoj utakmici sutra, kako se suprotstaviti Zvezdi koja ima budžet veći od 100 miliona? Mi imamo 1,6 miliona. To je pitanje za srpski fudbal, kako je moguće da jedan tim ima budžet veći od 100 miliona, a mi 1,6 - 1,7 miliona. Mi nemamo rotaciju, a dolaziš na utakmicu protiv učesnika Lige šampiona?"

"Fire, Novi Pazar mora da napravi moćan tim"

Da li će ostati u Novom Pazaru? I dalje nije izvjesno.

"U naredne tri utakmice imamo priliku da vidimo na koga možemo da računamo. To jest, klub da vidi, to ne moram da kažem u svoje ime, već novi trener koji bude u Pazaru od ljeta, kada se uprava dogovori sa novim trenerom ili sa starim. Ako budem ostao ili novi trener dođe, da se napravi moćan tim. Ako Pazar ne napravi moćan tim, sljedeće sezone će ispasti iz lige. Znate što? Jer neko voli Pazar, a neko ne voli", rekao je Lalatović i garantovao da bi Novi Pazar sa budžetom od pet miliona svake godine igrao Evropu.

Lalatović je rekao da očekuje najtežu sezonu u istoriji srpskog fudbala.

"Sljedeće sezone od 14 klubova ispada četiri i Pazar mora da se pojača sa 10 novih, kvalitetnih igrača, da se odvoji budžet. Biće to najteža sezona u istoriji našeg fudbala, jer ispada trećina lige."

Isto je rekao i čelnicima Pazara.

"Pričao sam sa upravom kluba, rekao sam (generalnom direktoru Fikretu Međedoviću) - 'Fire, sljedeća sezona biće mnogo teška. Mora da se dovede 10 igrača i to odmah da igraju. Mora šest-sedam među njima da budu ekstra pojačanja, jer će to biti najteža sezona za Pazar i on mora u prvih šest, u plej-of.' Pazar mora da prvog dana priprema ima igrače."

"Sa četiri-pet miliona garantujem Evropu"

"Taj ko ispadne sljedeće sezone teško će se ikad vratiti u Superligu, a Novi Pazar ako ostane, više nikad neće ispasti. Volio bih da uprava nađe sredstva, da grad stane iza kluba, da država pomogne, pa da ekipa koja bude bolja i u većim mogućnostima, ostaće u Superligi.

Ne bojim se nikoga, i sa dva miliona evra garantujem ostanak, sa četiri-pet garantujem Evropu. U Srbiji niko ne može da pobijedi kada bih imao budžet da selektiram tim. Da imam budžet kao neki, da ih ne nabrajam, zgazio bih sve redom. Nisam trener kluba koji ima takve budžete, a oni koji jesu malo više pričaju, dok mi pričamo manje i trudimo se."

Bio je upitan Lalatović i da li mu povratak na Zvezdin stadion budi posebne emocije.

"Osjećam se normalno. Od kada sam otišao iz Zvezde kao trener tamo sam odlazio samo kao gostujući trener, da igram protiv Zvezde. Sada mi je to normalno, ali nikad nisam krio da je Crvena zvezda u mom srcu bila, biće i uvijek će ostati. Ona je moja igračka majka, sve mi je u životu pružila i dala. Bio sam dijete Crvene zvezde, po cijeli dan sam provodio na 'Marakani', prošao sve mlađe selekcije, u svima bio prvak i kapiten, bio kapiten prvog tima, trener prvog tima, osvojio pet trofeja sa Zvezdom. I sad da lažem nekog da mi nije draga? Draga mi je, ali kao trener drugog tima uvijek želim da pobijedim Zvezdu. Da mi Bog da da sutra mogu da vidim majku ili da pustim utakmicu, ne bih pustio. Nikad u životu ne bih pustio utakmicu, takav mi je temperament. Zvezda mi je igračka majka, Vojvodina mi je do danas trenerska majka, jer sam u njoj osvojio prvi trofej, najveća želja bi mi bila da mi i Novi Pazar postane majka. Tako i jeste, jer sam ovde prihvaćen kao sin, voljen - da li će biti tako u budućnosti, vidjećemo."

Lalatović je uputio i apel predsjedniku Zajednice Dragoljubu Zbiljiću da zaštiti trenere, da se ukine pravilo da oni mogu da promijene dva kluba, dok timovi promijene po 10 trenera.