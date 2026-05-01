Lalatović ipak ostaje u Novom Pazaru? "Ne duguje nam se ni cent, ovo je pravi klub"

Lalatović se osvrnuo na trenutnu situaciju u Novom Pazaru, naglašavajući redovne plate i vrhunske uslove za igrače u klubu.

Izvor: MN PRESS

"Medeni mesec" Nenada Lalatovića u Novom Pazaru se završio i njegova ekipa već sedam kola ne zna za pobjedu (ima četiri poraza u tom periodu) tako da je temperamentni trener čak između redova govorio o odlasku. Postoje stvari kojima nikako ne može da bude zadovoljan, međutim pred novi meč Superlige s Partizanom - kao da je ipak "promijenio ploču".

"Ko dođe ovdje, treba da osjeti šta je klub, šta je organizacija. Svakom igraču bih preporučio, koga god Pazar pozove, da ne razmišlja ni sekunde. Plate su redovne, ishrana u najboljem restoranu, vrhunski uslovi za rad i oporavak, spa centar", hvalio je Lalatović na sva usta Novi Pazar:

"Preponosan sam što radim u ovako organizovanom klubu. Igračima i meni se ne duguje ni cent. Splet okolnosti je što se priča da su rezultati posljedica dugovanja. Nije to razlog, već povrede i činjenica da oni što su dobili šansu zbog nedostatka utakmica nisu mogli da igraju u superligaškom ritmu, a imali smo utakmice na tri dana. Počev od kapitena Miletića, svi fudbaleri su ostavili srce na terenu".

Iako je jasno da je Železničar iz Pančeva bliži učešću u Evropi od Pazaraca, dok god postoji teoretska šansa - Lalatović i njegovi igrači neće odustati. Pa ni duel s Partizanom (subota, 18.30).

"Najbolji igrači koje ima srpski fudbal igraju u Crvenoj zvezdi i Partizanu, a ja mislim da igraju i u Pazaru. Partizan je imao svoje šanse u vječitom derbiju, tako da krajnji rezultat nije mjerilo. Mogla je Zvezda da pobijedi ubedljivije, ali mogao je i Partizan postigne neki gol. Ne smijemo da mislimo da je Partizan ranjiv, to je najopasnije. Mladi igrači Partizana imaju osnovnu, srednju i fakultet. Ovdje smo izgubili, ali to je bila naša najbolja utakmica otkako smo ostali bez četvorice standardnih. Posljednja utakmica sa Čukaričkim je reper kako treba da odigramo. Partizan ima veći pritisak od nas jer se bori za drugo mjesto", rekao je Lalatović i najavio borbu.

"Železničar ima veči fond igrača i zasluženo drži mjesto koje vodi u evropska takmičenja. Moramo da se borimo da bismo zadovoljili naše navijače. I kad ne traže da pobijedimo, oni hoće da se borimo. Prije svega moramo da zadovoljimo sebe i našu upravu, koja nam je sve omogućila. Ovdje je sve na vrijeme, apsolutno. Plate, hrana, a da ne pričamo o uslovima za rad. Nebo i zemlja je u odnosu kako je ovdje bilo prije sedam, osam godina. Ulaganja su se isplatila, jer je Pazar pod vođstvom mog prethodnika Vladimira Gaćinovića igrao Evropu. Nadam se da će i u budućnosti igrati Evropu, nije bitno da li sa mnom ili s nekim drugim trenerom", zaključio je on.







