Dejan Milosavljev napravio čudo u polufinalu Lige šampiona: "Spustio roletnu" i srušio prvaka Evrope!

Dejan Milosavljev je začarao mrežu svog Fihsea, deset minuta nije primio gol i uveo ekipu u finale Lige šapiona.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Atmoski rukomet smo gledali u prvom polufinalu F4 Lige šampiona u Kelnu, a na kraju je veliki Dejan Milosavljev prelomio meč i izbacio aktuelnog prvaka Evrope. Na kraju je Fihse iz Berlina savladao Magdeburg 40:35 (19:17), a serija srpskog golmana koji nije primio gol deset minuta u finišu meča prelomila je meč u korist "lisica" iz Berlina.

Dejan Milosavljev je i prošle godine na F4 Lige šampiona zablistao u polufinalu i jednostavno začarao mrežu protiv Nanta, a sada je ponovo to uradio. Imao je 6 odbrana, ali sve u najbitnijim momentima meča. Na kraju je i na minut do kraja meča postigao 40. gol Fihsea, digao je ruke u nebo i proslavio svoj nestvarni meč.

Mijajlo Marsenić je dao dva gola, a apsolutni heroji u napadu bili su Matijas Gidsen sa 9 golova, Tim Frajhofer sa 8 pogodaka, Lase Anderson sa 7, kao i Av Tejgum i Lihtlajn sa po 5. Kod Magdeburga Magnuson je imao 9 golova, Lapergren je dao 6, a po 5 su imali Gisli Kristijanson i Hornke uz po 4 gola Jensena i Klara.

Kako je Banda odveo Fihse u finale

Vodio je Fihse sve do 44. minuta kada je Magdeburg uspio da izjednači sa sedam metara peko Magnusona za 29:29, a uz to je tim iz Berlina ostao sa igračem manje na terenu. Uspio je da odbrani zicer Dejan Milosavljev u 48. minutu, ali kada je lopta pala na krilnu poziciju poveo je tim Magdeburga 32:31 u 48. minutu.

Ipak nekoliko sjajnih odbrana Dejana Milosavljeva u situaciji sa igračem manje dovele su "lisice" na 35:33 u 52. minutu poslije nestvarnog pogotka Matijasa Gidsela. Ostavio je Dejan "Banda" Milosavljev deset minuta bez gola od 48. do 58. minuta prvaka Evrope i tako je prelomio meč. Ne samo da je začarao mrežu nego je u 55. minutu dobio direktan udarac loptom u glavu od strane Alpena Lagergrena i otišao je bek doskorašnjeg prvaka Evrope na dva minuta napolje. Dok je uspio da ga ponovo savlada tim Beneta Vigerta za svoj 34. gol na meču, nade za plasman u finale više nije bilo.

Oproštajna turneja šampiona

Iskusni 30-godišnji golman iz Pančeva prošle godine je ispisao istoriju u Berlinu jer je Fihseu donio prvu titulu šampiona u Bundesligi. Prethodne sezone "lisice" su stale u finalu gdje ih je savladao upravo Magdeburg, a sada ćemo vidjeti da li će moći da naprave taj dodatni korak.

Dejan Milosavljev je dobio dirljiv oproštaj u Berlinu pošto je u posljednjem kolu odigrao posljednji meč u areni "Maks Šmeling" . Nakon sedam godina u Berlinu odlazi u Poljsku gdje će od naredne sezone igrati u Kjelceu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!