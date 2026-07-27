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Partizanu propao najvažniji posao ljeta: Crno-bijeli zbog Luke Dončića izgubili pojačanje

Partizanu propao najvažniji posao ljeta: Crno-bijeli zbog Luke Dončića izgubili pojačanje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Amerikanac Vendel Mur viđen je kao novo pojačanje Partizana, ali dolazak u Beograd propao je zbog kluba Luke Dončića

Vendel Mur ide u Rim Izvor: MN PRESS

Činilo se da je Partizan pronašao pojačanje za narednu sezonu, pošto je u planu bilo da Vendel Mur obuče dres crno-bijelih. Međutim, situacija se za samo nekoliko dana preokrenula i Amerikanac je, umjesto na pragu Humske, sada mnogo dalje od tima Đoana Penjaroje. Razlog - odlazak u klub koji je dijelom u vlasništvu Luke Dončića, u Rim.

"Mocart sport" izvještava da je Mur riješio da krene put Italije, pa je ovo dokaz da Evroliga nije jedina liga koja predstavlja izazov igračima. Najprije se govorilo da bi Hapoel iz Jerusalima mogao da dovede Mura, ali je u trci sa Sašom Obradovićem pobijedio Partizan. Međutim, situacija se naglo preokrenula kada je i Rim ušao u trku i sada crno-bijeli iz duela izlaze kao poraženi.

Klub iza kojeg stoji Doni Nelson, bivši generalni menadžer Dalasa, zajedno sa Lukom Dončićem ima velike ambicije, a pojačanja to i dokazuju. Naredne sezone gledaćemo ovaj tim u Evrokupu, a dok se Rim priprema da zablista na sceni, iz Partizana su riješili da se okrenu potrazi za novim pojačanjima, prije svega iz Sjedinjenih Američkih Država.

Humsku je napustilo mnogo igrača, a u posljednjih nekoliko dana u tim Đoana Penjaroje stiglo je nekoliko pojačanja. Dres Partizana su zadužili Kevarijus Hejs, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković i Lamar Stivens, odnosno Luka Vildoza, koji je posljednji potpisao ugovor sa crno-bijelima. Navodno, u Humsku bi trebalo da stigne i Derek Vilis, odnosno Kajl Olman.

Kad su u pitanju igrači koji su u prethodne sezone bili u Partizanu, klub je produžio saradnju sa kapitenom Vanjom Marinkovićem, a ostali su i Karlik Džouns, Tonje Džekiri, Arijan Lakić, Mario Nakić i Žofri Lovernj.

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KK Partizan KK Rim

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