Novi košarkaš Partizana Luka Vildoza zbog braka sa Milicom Tasić može da dobije pasoš i da se ne računa kao stranac na mečevima u domaćim takmičenjima.

Izvor: Instagram/milicatasic12/printscreen

Košarkaški klub Partizan predstavio je Luku Vildozu, argentinskog beka koji je svojevremeno dio karijere proveo u dresu Crvene zvezde. Upravo je tokom tog boravka u Beogradu iskusni košarkaš upoznao srpsku odbojkašicu Milicu Tasić, bivšu odbojkašicu crveno-bijelih. Sada su vjenčani, imaju dijete, a zbog Milice je Luka prešao u pravoslavlje - pa su crkveno venčanje imali u hramu Svetog Save.

Upravo bi brak sa srpskom odbojkašicom mogao da bude neočekivano važan za Partizan! Crno-bijeli bi u narednoj sezoni mogli da imaju određenih problema sa brojem srpskih košarkaša u timu, a rješenje bi mogao da bude baš Argentinac! Zbog braka sa Srpkinjom, Vildoza bi u bliskoj budućnosti mogao da dobije srpski pasoš i da se u dresu Partizana ne vodi kao stranac.

Na osnovu toga bismo mogli da zaključimo da će Partizan nakon potpisa ugovora sa Argentincem uputiti Luku Vildozu u Ljermontovljevu, kako bi se on raspitao oko procedure za dobijanje srpskog pasoša. Ova ulica u beogradskoj opštini Voždovac, nedaleko od parka Šumice, poznata je jer se u njoj nalazi sjedište Ministarstva unutrašnjih poslova - koje izdaje lična dokumenta.

Od igrača sa srpskim pasošem, Partizan trenutno ima u svojim redovima Vanju Marinkovića, Arijana Lakića, Marija Nakić, Mitra Bošnjakovića, Uroša Mijailovića i Nikolu Tanaskovića koji se ovog ljeta vratio u klubu. Takođe, srpski pasoš poseduje i francuski košarkaš Žofri Lovernj, što je još jedna olakšavajuća okolnosti za crno-bijele.

Vidi opis Partizan Luku Vildozu prvo šalje po pasoš: Zbog Milice Tasić može da postane domaći igrač Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Norberto Maccagno/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Independent Photo Agency Srl / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Ekipu su u prethodnom periodu napustili Aleksa Radanov i Aleksej Pokuševski, dok bi istim putem mogli da krenu još Nakić i Bošnjaković, igrači koji nisu imali preveliku ulogu u timu. Sa druge strane, kao potencijalno pojačanje Partizana pominjao se i Alen Smailagić, još jedan košarkaš sa srpskim dokumentima.

Crno-bijelima je veliki broj srpskih košarkaša potreban samo za domaća takmičenja. Dok u Evroligi ili ABA ligi ne postoji ograničenje, mečeve na Kupu Radivoja Koraća ili u Košarkaškoj ligi Srbije mogu da igraju samo četiri strana igrača. Zbog toga će Partizan pokušati da napravi osnovu igrača sa srpskim pasošima, kako bi i u tim takmičenjima bio konkurentan.