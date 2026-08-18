Kosta Nedeljković odlazi na pozajmicu u Rendžers iz Aston Vile, gdje će igrati sa Vanjom Dragojevićem. Očekuje se da će se dokazati na terenu.

Izvor: Paul Fritz / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski reprezentativac Kosta Nedeljković ne ostaje u Aston Vili uprkos tome što je dobio šansu na pripremama. Osvajač Lige Evrope poslao je Nedeljkovića na novu pozajmicu i u narednih godinu dana gledaćemo ga u dresu Rendžersa, gdje će igrati sa Vanjom Dragojevićem, bivšim kapitenom Partizana.

Takođe, u ugovor o pozajmici ubačena je i klauzula o otkupu koji će postati obavezan ukoliko Nedeljković odigra određeni broj utakmica za klub iz Glazgova. Ako se to desi, Rendžers će za njega platiti 4,6 miliona evra.

⚪️ Rangers agree deal to sign Kosta Nedeljkovic from Aston Villa.



Loan with £4m buy option clause to become mandatory based on appearances, as@J_Tanswellreports.



Aston Villa keep working on Aaron Wan Bissaka deal. pic.twitter.com/yHbJUYbiMO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)August 18, 2026



Nažalost, Nedeljković po dolasku iz Crvene zvezde nije bio u planovima trenera Unaija Emerija koji je imao drugačije zamisli na desnom boku, a njegova velika želja je da do kraja ljetnog prelaznog roka dobije i Arona van Bisaku iz Vest Hema, ubijeđen da je to najbolje rješenje za klub iz Birmingema.

Ko je Kosta Nedeljković?

Vidi opis Kosta Nedeljković ima novi klub: Pravi se "srpska četa" u Glazgovu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: René Nijhuis / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Paul Fritz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Radi se o fudbaleru iz Smedereva koji je već nekoliko godina na velikoj sceni, a tek mu je 20. Ponikao je u školi Crvene zvezde i za samo šest mjeseci u timu Vladana Milojevića ostvario je transfer u Vilu vrijedan skoro osam miliona evra. Išao je potom ljetos na pozajmicu u Lajpcig, ali su ga povrede zaustavile i nastupio je samo 17 puta za Red Bulov klub. U dresu Aston Vile upisao je samo deset nastupa.

Vidjećemo da li će talentovani desni bek Srbije sada u Rendžersu konačno dobiti šansu koju zaslužuje i da li će prije svega uspjeti da vrati samopouzdanje koje je poljuljano.