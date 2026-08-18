logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kosta Nedeljković ima novi klub: Pravi se "srpska četa" u Glazgovu

Kosta Nedeljković ima novi klub: Pravi se "srpska četa" u Glazgovu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kosta Nedeljković odlazi na pozajmicu u Rendžers iz Aston Vile, gdje će igrati sa Vanjom Dragojevićem. Očekuje se da će se dokazati na terenu.

Kosta Nedeljković odlazi na pozajmicu u Rendžers iz Aston Vile Izvor: Paul Fritz / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski reprezentativac Kosta Nedeljković ne ostaje u Aston Vili uprkos tome što je dobio šansu na pripremama. Osvajač Lige Evrope poslao je Nedeljkovića na novu pozajmicu i u narednih godinu dana gledaćemo ga u dresu Rendžersa, gdje će igrati sa Vanjom Dragojevićem, bivšim kapitenom Partizana.

Takođe, u ugovor o pozajmici ubačena je i klauzula o otkupu koji će postati obavezan ukoliko Nedeljković odigra određeni broj utakmica za klub iz Glazgova. Ako se to desi, Rendžers će za njega platiti 4,6 miliona evra.


Nažalost, Nedeljković po dolasku iz Crvene zvezde nije bio u planovima trenera Unaija Emerija koji je imao drugačije zamisli na desnom boku, a njegova velika želja je da do kraja ljetnog prelaznog roka dobije i Arona van Bisaku iz Vest Hema, ubijeđen da je to najbolje rješenje za klub iz Birmingema.

Ko je Kosta Nedeljković?

Radi se o fudbaleru iz Smedereva koji je već nekoliko godina na velikoj sceni, a tek mu je 20. Ponikao je u školi Crvene zvezde i za samo šest mjeseci u timu Vladana Milojevića ostvario je transfer u Vilu vrijedan skoro osam miliona evra. Išao je potom ljetos na pozajmicu u Lajpcig, ali su ga povrede zaustavile i nastupio je samo 17 puta za Red Bulov klub. U dresu Aston Vile upisao je samo deset nastupa.

Vidjećemo da li će talentovani desni bek Srbije sada u Rendžersu konačno dobiti šansu koju zaslužuje i da li će prije svega uspjeti da vrati samopouzdanje koje je poljuljano.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kosta Nedeljković Aston Vila Glazgov Rendžers

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC