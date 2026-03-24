Izašla lista 50 najboljih mladih fudbalera svijeta, dvojica iz Srbije

Madi fudbaleri Vasilije Kostov i Andrija Maksimović našli su svoje mjesto najvećim talentima svijeta.

Izašla je lista 50 najboljih mladih fudbalera na svijetu prema analizi poznatog fudbalskog sajta "Goal". Među njima se nalaze dvojica Srba, aktuelni igrač Lajpciga Andrija Maksimović i mlada nada Crvene zvezde Vasilije Kostov.

Naravno, prvo mjesto je rezervisano za najtalentovanijeg tinejdžera Lamina Jamala koji je i prošle godine bio na toj poziciji. Bivši fudbaler Zvezde Andrija Maksimović koji je u rekordnom transferu prešao u Njemačku nalazi se na 31. pozicij. Prema specijalizovanom sajtu, ono što ga odvaja od ostalih vršnjaka su talenat i samopouzdanje koje je potvrdio sada već dobo poznatom izjavom.

"Andrija Maksimović ne oskudeva u samopouzdanju. Pred utakmicu Lige šampiona sa Barselonom je izjavio da je bolji od Lamina Jamala. To možda zvuči ambiciozno, ali njegov talenat je nesporan. Kao tinejdžer u Zvezdi, oborio je nekoliko rekorda, uključujući to da je bio najmlađi strijelac u vječitom derbiju protiv Partizana. Takođe, postao je rekorder kao najmlađi reprezentativac Srbije. Prošlog ljeta je prešao u Lajpcig uprkos interesovanju klubova poput Liverpula i PSŽ-a. U Njemačkoj tek treba zaista da se dokaže, ali ofanzivac ima i godine i talenat na svojoj strani."

Vasilije Kostov je 34. na listi talenata i očekuje se da on bude naredna "zlatna koka" srpskog šampiona. Kao zainteresovani se spominju Arsenal, Bajern, Barselona i nema sumnje da je pred ovim momkom velika karijera.

"Prošle godine je Kostov u ovo vrijeme još uvijek čekao da debituje za Zvezdu, iako je bio jedan od najboljih igrača akademije u koju je stigao sa sedam godina. Sada, dvanaest mjeseci kasnije - Kostov privlači pažnju širom Evrope partijama koje su mu donijele debitantski nastup za reprezentaciju Srbije. Arsenal, Bajern i Barselona su klubovi koji prate momka koji sa 17 godina već ima dvocifren broj golova, a ubrzo će to postići i sa asistencijama. Nadimci "balkanski Barela" i "srpski Pedri" ukazuju na njegov stil igre. Kostov djeluje nešto ofanzivnije od pomenutog dvojca, ali posjeduje istu klasu i osjećaj za dodavanje", stoji u članku koji je “Goal” posvetio Kostovu.

Top 10: Lamin Jamal (Barselona, Španija), Estevao (Čelsi, Brazil), Pau Kubarsi (Barselona, Španija), Franko Mastantuono (Real Madrid, Argentina), Lenart Karl (Bajern, Njemačka), Maks Dauman (Arsenal, Engleska), Luka Vušković (Hamburg, Hrvatska), Ajub Buadi (Lil, Francuska), Đovani Kvenda (Sporting, Portugal), Itan Nvaneri (Marsej, Engleska).

