Kosti Nedeljkoviću propao transfer u posljednjoj sekundi: Kad je sve bilo dogovoreno, Nijemci odbili

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji desni bek Crvene zvezde Kosta Nedeljković ostaje u RB Lajpcigu uprkos interesovanju iz Italije.

Kosta Nedeljković ostaje u RB Lajpcigu Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Kosta Nedeljković bio je spreman za promjenu sredinu u ponedjeljak uveče, ali do odlaska iz Lajpciga nije došlo zbog odluke kluba u kojem je trenutno na pozajmici. Kako prenose mediji iz Italije, postojali su dogovori RB Lajpciga i Fiorentine, koja je već pripremama dokumentaciju neophodnu za registraciju novog fudbalera, ali su Nijemci onda promijenili odluku!

Pozajmljeni fudbaler Aston Vile nije dobio dozvolu RB Lajpciga da se preseli u redove Fiorentine, kojoj su neophodna pojačanja u borbi za opstanak, nakon katastrofalnog početka sezone u Seriji A. Italijani su se nadali, a novinari tamošnjih medija otkrili da ih je Lajpcig zapravo "zavlačio" i da nije bio spreman da se odrekne bivšeg igrača Crvene zvezde.

Kosta Nedeljković je ove sezone odigrao 252 minuta na pet mečeva Bundeslige, kao i 45 minuta u Kupu Njemačke. Posljednji meč bio mu je sredinom decembra, a od tada je presjedio na klupi narednih pet utakmica koje je igrao RB Lajpcig. Ni tokom prethodne sezone, kada je drugi dio proveo na pozajmici u Lajpcigu, Nedeljković nije imao veliku minutažu - 478 minuta na deset prvenstvenih mečeva i 70 minuta u Kupu Njemačke.

Za Aston Vilu je nastupio na pet utakmica Premijer lige, dva meča Lige šampiona, dva meča Liga kupa i jednoj utakmici FA kupa. Noseći dres tima iz Birmingema srpski fudbaler odigrao je ukupno 342 minuta na deset utakmica. Podsjećamo, engleski klub platio ga je Crvenoj zvezdi 7,6 miliona evra u januaru 2024. godine, ali se Kosta Nedeljković preselio u englesku šest mjeseci kasnije.

Nedeljković ima osam nastupa za seniorsku reprezentaciju Srbije, ali je u kvalifikacijama za Mundijal nastupio tek na dva meča i odigrao ukupno 47 minuta. Posljednja okupljanja nacionalnog tima propustio je zbog povrede koljena, koja ga je spriječila i da se izbori za veću minutažu u dresu njemačkog kluba.

Kosta Nedeljković RB Lajpcig Fiorentina transferi

