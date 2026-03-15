"Molim vas, prestanite": Lindzi Von se slomila kad je vidjela šta joj pišu

Američka skijašica Lindzi Von ljutito odgovarala na društvenoj mreži "Iks" o svojoj budućnosti, planovima, o tome da li je nekome zauzela mjesto na Zimskim olimpijskim igrama...

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Teško povrijeđenu američku skijašicu Lindzi Von (41) veoma su pogodili negativni komentari na društvenim mrežama, pa i oni u kojima je "tjeraju u penziju". Očito pod snažnim emocijama, objavila je da će isključivo sama doneti odluku da li će se opet profesionalno baviti sportom, bez obzira na to što je ove zime doživjela strašnu povredu pri padu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

"Ne, nisam spremna da raspravljam o svojoj budućnosti u skijanju. Moj fokus je bio usmjeren samo na oporavak od povrede i na povratak normalnom životu. Već sam bila penzionisana šest godina i imala nevjerovatan život van skijanja. Bilo je nevjerovatno biti i prva na svetu sa 41 godinom i postavljati nove rekorde u sportu, ali u mojim godinama, jedina sam koja će odlučivati o mojoj budućnosti", napisala je Lindzi Von.

Podsjetimo, ona je došla u Italiju sa pokidanim ukrštenim ligamentom koljena, a potom je tako povređena izdržala samo 13 sekundi nastupa, prije stravičnog pada u kojem je zaradila nekoliko preloma. Posljedice su bile strašne, jer je podvrgnuta operacijama i u bolnici u Italiji i kod kuće.

"Ne tražim bilo čiju dozvolu"

"Nije mi potrebna bilo čija dozvola da radim ono što me čini srećnom. Možda to znači da ću se opet trkati, možda da neću. Samo će vreme dati odgovor. Molim vas, prestanite da mi govorite šta bi trebalo ili šta ne bi trebalo da radim. Obavijestiću vas kada odlučim", napisala je slavna skijašica.

Na odgovor jednog korisnika društvene mreže "Iks" da je trebalo da prepusti mjesto nekome ko je zapravo bio spreman za Zimske olimpijske igre, Amerikanka je odmah odgovorila.

"Bila sam prva na svijetu i izborila sam svoje mjesto. I da nisam bila dovoljna brza da budem konkurentna, povukla bi se. Ali bila sam treća na posljednjem treningu, samo je Brizi bila ispred mene među Amerikankama. Tako da sam i sa pokidanim ukrštenim ligamentom bila u konkurenciji za medalju. Zašto bih pobogu prepustila svoje mjesto?"

"Ja sebična?"

"Ako biste htjeli da me zamijenite, onda biste odabrali nekoga ko je tri sekunde sporiji od mene. Nisam sigurna šta kaže matematika i da li to znači da sam sebična. U sportu je jasna računica, takmiče se najbrži sportisti. Nije bitno šta ljudi misle, već koliko ste brzi"

Prepiska se nastavila veoma ružnim komentarima na njen račun, i na njih je odgovarala. Poput jednog u kojem je pisalo "Nikoga nije briga, od*ebi".

"Pa, pošto si odvojio vrijeme da mi pišeš, to znači da ti je stalo. Niko ti nije tražio da mi odgovaraš ili da me pratiš, ali radi šta te čini srećnim", pisala je Amerikanka, dok se i dalje oporavlja od teškog preloma.