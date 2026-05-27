"Sveti duh" ostaje u Vest Hemu: "Čekićari" ne mijenjaju trenera nakon ispadanja iz Premijer lige

Nuno Espirito Santo biće i u narednoj sezoni trener Vest Hema.

Izvor: Martin Dalton / imago sportfotodienst / Profimedia

Prije samo tri godine, Vest Hem je u klupske vitrine stavio trofej namijenjen osvajaču Konferencijske lige. Sezonu kasnije našao se u četvrtfinalu Lige Evrope, međutim londonski klub sada proživljava izuzetno teške dane...

"Čekićari" će prvi put od sezone 2011-12 igrati u Čempionšipu, međutim i pored toga uprava kluba odlučila je da nastavi saradnju sa dosadašnjim trenerom Nunom Espiritom Santom. "Sveti duh" iz Portugala stigao je u klub krajem septembra prošle godine, naslijedivši Grejema Potera. Ekipom je komandovao na 37 mečeva, upisavši pritom 12 pobjeda, devet remija i 16 poraza.

Nije uspio da sačuva ekipu u eliti, ali su klupski čelnici odlučili da mu ukažu povjerenje da nastavi sa započetim poslom, sa ciljem ekspresnog povratka u najjače englesko društvo.

"Ove nedkelje smo održali sastanke sa glavnim trenerom Nunom Espirito Santom i sa zadovoljstvom možemo da potvrdimo da je trener izrazio kontinuiranu posvećenost klubu – kao i mi njemu. Nuno je jasno stavio do znanja da je izuzetno motivisan za izazov da vrati Vest Hem Junajted u elitu iz prvog pokušaja. To mora da bude nesporni cilj za narednu sezonu", objavljeno je iz kluba.

Nuno Espirito Santo je trenersku karijeru počeo kao učitelj golmana u Malagi i Panatinaikosu, gdje je pomagao samo jednom čovjeku, Hezualdu Fereiri. Prvi samostalni trenerski posao imao je u Rio Aveu, poslije čega su se nizali Valensija, Porto, Vulverhempton, Totenhem, Al Itihad i Notingem Forest.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!