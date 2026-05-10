VAR odlučio šampiona Premijer lige: Arsenal preživio u 99. minutu, Mančester siti ovo neće moći da stigne

Arsenal pobijedio Vest Hem u gostima 1:0 i golom Leandra Trosara u završnici ostvario potencijalno ključnu pobjedu u šampionskoj trci. Poništen gol domaćih devetom minutu nadoknade.

Arsenal je pobijedio Vest Hem u gostima 1:0, golom Leandra Trosara u 83. minutu i tako stekao ogromnih pet bodova prednosti uz odigran meč više u odnosu na Mančester siti. Do kraja ima još dvije utakmice i tim Mikela Artete pita se za sve, jer je praktično stavio ruku na šampionsku titulu, prvi put još od 2004. godine i "nepobjedivih".

Utakmicu u Londonu obilježila je i VAR drama, jer je Vest Hem postigao gol u četvrtom minutu sudijske nadoknade za rezultat 1:1, ali ga je sudija Kris Kavano poništio zbog prekršaja u napadu. Golman Arsenala Mads Hermansen bio je fauliran, Kavano je to pogledao kraj aut-linije i kada je poništio gol, svima je postalo jasno da je Arsenal iščupao pobjedu i da je nadomak istorijske titule.

Šta nas čeka do kraja?

Ako Arsenal u preostala dva kola pobijedi Barnli i Kristal Palas, biće šampion. Mančester siti ima pred sobom još tri utakmice - protiv Kristal Palasa, Bornmuta i Aston vile, ali mu ni sve tri pobjede neće garantovani da će postati šampion. Kiks "građana" protiv Evertona prije šest dana bio je preskup za ekipu Pepa Gvardiole i izvjesno će ga koštati titule.

"Naprijed, čekićari", viknuo je Pep u subotu na konferenciji za novinare, ali ni dočekao veliki uspjeh Vest Hema.

Vest Hem ispada u Čempionšip

Sa druge strane, Vest Hem je doživio poraz koji bi izvjesno mogao da izbaci u drugu ligu. Ako Totenhem pobijedi Lids u ponedjeljak od 21 sat, "čekićari" će gotovo sigurno ispasti u Čempionšip poslije 14 godina.



