Arsenal spreman da plati 150.000.000 evra za napadača Atletika

Arsenal je odnio remi iz Madrida, a naredne sezone žele da odnesu i Hulijana Alvareza.

Arsenal i Atletiko Madrid odigrali su neriješeno 1:1 u prvom meču polufinala Lige šampiona, a poslije tog meča siguran je Mikel Arteta da želi Hulijana Alvareza. Argentinac je morao da izađe na dvadesetak minuta do kraja meča, a Arteta je riješio da ga pod hitno dovede.

Problem za Arsenal je što Hulijan Alvarez košta, pa se govori čak i o tome da će Atletiko morati da ga plati 150.000.000 evra. To je previše čak i za premijerligaše, a "tobdžije" su spremne da prodaju čak pet igrača da bi doveli napadača iz Atletiko Madrida.

Koga Arsenal prodaje?

Ben Vajt je na prodaju i od Engleza koji pokriva pozicije desnog beka i štopera očekuje se lijep prihod, kao i od nekoliko mladih Engleza. Spreman je Arterta da se odrekne usluga Etana Nvanerija i reprezentativca Majlsa Luis-Skelija. Uz to na prodaju su napadač Gabrijel Žezus i krilni fudbaler Gabrijel Martineli.

Etan Nvaneri već nije u klubu već je u Olimpiku iz Marseja na pozajmici, a navodno ga žele Čelsi i Borusija Dortmund. "Plavci" takođe žele i Majlsa Luisa Skelija za koga je zainteresovan i tim Mančester junajteda.

